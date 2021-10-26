"29 Ekim resmi tatil mi ve hangi güne denk geliyor? Bu sene 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi?" sorularının yanıtları hakkında bilgiler merak ediliyor. Milli bayramlar arasında yer alan Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bu tarih resmi tatiller arasında yer alırken bir gün öncesi 28 Ekim'in yarım gün olup olmadığı da bu noktada önem kazanıyor. Peki; 29 Ekim resmi tatil mi ve hangi güne denk geliyor? Bu sene 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi?
29 EKİM VE 28 EKİM TATİL Mİ?
29 Ekim Cuma günü, her yıl olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarına ilaveten okullar da tatil olacak. Dolayısıyla 28 Ekim tarihinde yarım gün izinli olan bir kişi, 4 günlük izin kullanma hakkına sahip olabilecek.
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ANLAMI VE ÖNEMİ
Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.
Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.
1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.