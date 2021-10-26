ALES 3 ne zaman? ÖSYM ile ALES 3 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Yüksek Lisans eğitimi almak ve Akademik personel olarak görev yapmak isteyenlerin girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 3 oturumu olan (ALES 3) sınavının yapılacağı tarihe ilişkin detaylar merak konusu olarak "ALES 3 ne zaman, sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorusu üzerinden araştırmalar sürüyor.

ALES 3 NE ZAMAN, SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

ALES 3 sınav ve sonuç açıklama tarihine ilişkin tüm detaylar şöyle;