ALES 3 ne zaman? ÖSYM ile ALES 3 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Yüksek Lisans eğitimi almak ve Akademik personel olarak görev yapmak isteyenlerin girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 3 oturumu olan (ALES 3) sınavının yapılacağı tarihe ilişkin detaylar merak konusu olarak "ALES 3 ne zaman, sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorusu üzerinden araştırmalar sürüyor.
ALES 3 sınav ve sonuç açıklama tarihine ilişkin tüm detaylar şöyle;
ÖSYM resmi internet sitesinde yer alan 2022 sınav takvimi verilerine göre ALES 3 sınavına ilişkin detaylar şöyle;
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,