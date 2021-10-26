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Giriş Tarihi: 26.10.2021 21:12 Son Güncelleme: 26.10.2021 21:12

ALES 3 ne zaman? ÖSYM ile ALES 3 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ALES 3 ne zaman? ÖSYM ile ALES 3 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Akademik Personel olmak isteyen ya da lisansüstü eğitim almak isteyenlerin girmek durumunda olduğu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) 3 oturumu olan ALES 3 ile ilgili detayları merak edenler “ALES 3 ne zaman, sonuçları hangi tarihte açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan ALES 3 ne zaman, sonuçları hangi tarihte açıklanacak? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Yüksek Lisans eğitimi almak ve Akademik personel olarak görev yapmak isteyenlerin girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 3 oturumu olan (ALES 3) sınavının yapılacağı tarihe ilişkin detaylar merak konusu olarak "ALES 3 ne zaman, sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorusu üzerinden araştırmalar sürüyor.

ALES 3 NE ZAMAN, SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

ALES 3 sınav ve sonuç açıklama tarihine ilişkin tüm detaylar şöyle;



ÖSYM resmi internet sitesinde yer alan 2022 sınav takvimi verilerine göre ALES 3 sınavına ilişkin detaylar şöyle;

ALES 3 SINAV TARİHİ VE SAATİ

  • 21 Kasım 2021 – 10:15

ALES 3 SON BAŞVURU TARİHİ VE SAATİ

  • 21 Ekim 2021 – 23:59

ALES 3 SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

  • 16 Aralık 2021 Perşembe



ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

  • yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
  • ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
  • yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde
  • İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

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ALES 3 ne zaman? ÖSYM ile ALES 3 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
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