Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 25 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 26.10.2021 07:33 Son Güncelleme: 26.10.2021 07:33

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 25 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 25 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayım devam ediyor. Bu akşam 21.30'da düzenlenecek olan çekilişin ardından kazanan numaralar araştırma konusu haline gelirken şans oyunu severler şimdiden "25 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularını gündeme taşıdı. Milli Piyango resmi sitesinde yer alan bilgiye göre; büyük ikramiye 78 milyon TL'yi aştı. İkramiyenin büyümesiyle bu şans oyununa yoğun ilgi bulunuyor. İşte MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere toplamda üç gün düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayında belli olacak. Devreden ikramiye 78 milyonu geçerken şans oyunu sevenler kazandıran numaraların açıklanmasını bekliyor. Hal böyleyken çekiliş saatinin yaklaşmasıyla birlikte "25 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaralar...

Sayısal çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Saat 21:30'da başlayacak çekiliş Milli Piyango TV'den canlı olarak izlenecek.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.



SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 25 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
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