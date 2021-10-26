Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere toplamda üç gün düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayında belli olacak. Devreden ikramiye 78 milyonu geçerken şans oyunu sevenler kazandıran numaraların açıklanmasını bekliyor. Hal böyleyken çekiliş saatinin yaklaşmasıyla birlikte "25 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaralar...