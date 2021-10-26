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Giriş Tarihi: 26.10.2021

Destan yazdı

OGÜN ŞAHİNOĞLU

20 yaşındaki file bekçisi, mücadelenin en kritik anında Mostafa Mohamed’in beyaz noktadan vuruşunda kalesinde devleşti. Karşılaşmanın ardından Ersin’e hem tribünler hem takım arkadaşlarından büyük destek vardı

Derbide yediği golle eleştirilse de 81. dakikada Mostafa Mohamed'in penaltısına engel olan Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, gecenin kahramanıydı. Galibiyetin mimarlarından biri olan başarılı eldiveni maçın bitiş düdüğüyle birlikte hem tribünler hem de takım arkadaşları bağrına bastı. Dolmabahçe, 'Ersin' tezahüratlarıyla inlerken siyah-beyazlı oyuncular da 20 yaşındaki kaleciye koşup sevinç yumağı oluşturdular. Karşılaşmanın ardından takımın önünde yer alıp taraftarlara üçlü de çektiren Ersin'in mutluluğu yüzünden okunuyordu.

3. KEZ PENALTI KURTARDI
Ersin Destanoğlu, Süper Lig'de geçen sezon Kasımpaşa maçında penaltı kurtarırken, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK mücadelesinde de penaltıya engel olmuştu. Ersin, Beşiktaş kariyerinde 3. kez penaltı kurtardı.

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TRİBÜNDE BÜYÜK COŞKU
Beşıktaşlı taraftarlar, derbi maçta takımlarına büyük destek verdi. Siyah-beyazlılar, Koronavirüs tedbirleri nedeniyle stadın izin verilen yüzde 50'lik bölümünü doldurdu.

A MİLLİ TAKIM'I BEKLİYORUM
Ersin maç sonrası çok mutlu olduğunu belirterek, "Derbi galibiyetleri her zaman özeldir, bundan sonra da böyle devam etmek istiyoruz. Mohamed'in penaltılarını izlemiştim. Son ana kadar bekleyip kurtardım. O anda sanki tribünler yıkılacakmış gibi bir sevinç oldu" diye konuştu. Beşiktaşlı kaleci, A Milli Takım ile ilgili soruya ise, "İnşallah, ben de Milli Takım'ı bekliyorum. A Milli Takım'dan davet geldiğinde elimden geleni yaparım. Şu an Ümit Milli Takım'da oynuyorum, orada da iyi bir jenerasyonumuz var. Daha yaşım 20, zamanla olur" yanıtını verdi.

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