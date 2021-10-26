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Giriş Tarihi: 26.10.2021 09:50

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS ek tercih sonuçları/yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS ek tercih sonuçları/yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM tarafından belirtilen tarihte düzenlendi ve sınav sonrası adayların ek tercih süreci de sona erdi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ise DGS ek tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından yayınlanacak ve adaylara ek yerleştirme sonuçları için belge gönderilmeyecek. Peki; DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS ek tercih sonuçları/yerleştirme sonuçları bekleniyor!

DGS ek tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar, konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Tercih işlemlerini online ortamda tamamlayan adaylar ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Bu kapsamda; "DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2021 DGS ek tercih sonuçları/yerleştirme sonuçları bilgileri.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS ek tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den bir açıklama yapılmadı. 2020 yılında DGS ek tercih işlemleri 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları ise 19 Kasım 2020 tarihinde erişime açılmıştı. Bu yıl ise ek tercih işlemleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşti.

Geçen yılın bilgileri göz önüne alındığında bu yılki ek tercih sonuçlarının 29 Ekim-1 Kasım arasında açıklanması bekleniyor.

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK'e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

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DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS ek tercih sonuçları/yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?
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