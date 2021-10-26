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Giriş Tarihi: 26.10.2021 11:20

EDHO'nun Efraim'i Levent Ülgen kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Levent Ülgen'in hayatı ve oynadığı diziler ile filmler!

EDHO’nun Efraim’i Levent Ülgen kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Levent Ülgen’in hayatı ve oynadığı diziler ile filmler!

Usta oyuncu ve tiyatrocu Levent Ülgen, "Efraim" karakteri ile ekranlara geri dönüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon oyuncuları arasında bomba isimler bulunurken Levent Ülgen de "Efraim" karakterine can verecek. Bu noktada, EDHO'nun Efraim'i Levent Ülgen kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularının yanıtları merak konusu oldu. Levent Ülgen, Ankara İnönü Lisesi'ni, ODTÜ Fizik Bölümü'nü ve daha sonra Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Peki, Levent Ülgen kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte, EDHO'nun Efraim'i Levent Ülgen'in hayatı, filmleri ve dizileri

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezonu ile ekranlara bomba gibi geri dönüyor. EDHO'nun yeni sezon oyuncuları arasında usta oyuncu Levent Ülgen de bulunuyor. Efraim karakterini canlandıracak olan oyuncu, uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarında olacak. Levent Ülgen'in oynayacağı "Efraim" karakteri şimdiden ilgi odağı hâline geldi. Peki, EDHO'nun Efraim'i Levent Ülgen kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

LEVENT ÜLGEN KİMDİR?

Tam adıyla Ömer Levent Ülgen, 8 Ağustos 1962 tarihinde Cihanbeyli, Konya'da dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, televizyon sunucusu olan Levent Ülgen bugün 59 yaşında.

Levent Ülgen, Ankara İnönü Lisesi'ni, ODTÜ Fizik Bölümü'nü ve daha sonra Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Tiyatroya Erkan Yücel'in Ankara Halk Tiyatrosu'nda başladı. Atçalı Kel Mehmet oyununda figüranlıkla başlayan tiyatro yaşantısına hem çocuklar hem de büyükler için sergilenen çeşitli oyunlarda çok farklı rollerle devam etti.

Erkan Yücel'in ölümünün ardından pek çok sanatçı gibi Ankara Halk Tiyatrosu'ndan koparak Rutkay Aziz yönetimindeki Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı. Bu tiyatroda çeşitli oyunlarda sahne alırken, Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim görme hakkını kazandı. Mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatroları bünyesinde oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde yüksek lisansını tamamladı.
2002'de yayınlanmaya başlayan En Son Babalar Duyar isimli televizyon dizisindeki "üçkağıtçı hayırsız damat Kadir" rolüyle tanındı. Bu karakter ve özellikle ağzından düşürmediği "Hallederiz" repliği o kadar çok tuttu ki, hem karakterin hem de Ülgen'in adı bir süre sonra "Hallederiz Kadir"e çıktı. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Tülay Bursa ile bir süre evli kalan Ülgen, tiyatro ve sinema çalışmalarına Ankara ve İstanbul'da devam etmektedir. Ayrıca TRT'de yayınlanan Bir Kelime Bir İşlem programını sunmuştur.

Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışmalarında aktif olarak görev alan Ülgen, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin geleneksel Nazım Günleri'nde de, Yılmaz Onay tarafından, okuma tiyatrosu olarak sahnelenen Nâzım Hikmet oyunlarında, 2007 yılından bu yana her yıl gönüllü olarak rol almaktadır. 2008-2012 yılları arası Kanal D'de yayınlanan Akasya Durağı adlı dizide "Sinan Kaya" karakterini canlandırmıştır. 2 Şubat 2013'te yayın hayatına başlayan Bizim Okul dizisinde "Kimyacı Sıfırcı Ziya" karakterini canlandırmıştır. 2015'te yayın hayatına başlayan "Kiralık Aşk" dizisinde "Necmi İplikçi" karakterini canlandırmıştır. Son olarak Ata Demirer ile Niyazi Gül Dörtnala filminde oynamıştır.

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EDHO'nun Efraim'i Levent Ülgen kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Levent Ülgen'in hayatı ve oynadığı diziler ile filmler!
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