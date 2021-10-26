Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İhlas Haber Ajansı (İHA) halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek? İHA halka arz oluyor!
Giriş Tarihi: 26.10.2021 07:32 Son Güncelleme: 26.10.2021 07:33

İhlas Haber Ajansı (İHA) halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek? İHA halka arz oluyor!

İhlas Haber Ajansı İHA halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek? İHA halka arz oluyor!

İhlas Haber Ajansı (İHA) halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK’nın haftalık bülteni ile halka arzı duyurulan şirketle ilgili olarak yatırım yapmak isteyen binlerce kişi “İHA halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek?” gibi konularda araştırmalarına başladı. İHA'nın halka arzında, şirketin sermayesi 42 milyon TL’den 64 milyon TL’ye yükseleceği bildirildi. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

İHA halka arz hisse kodu, fiyatı gibi birçok konuda araştırmalar hız kazandı. SPK'nın onay vermesinin ardından İhlas Haber Ajansı hisseleri borsada işlem görmeye başlayacak. Öte yandan 1 TL nominal bedelli paylar 4,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacağı belirtildi. Yatırımcılar ve piyasayı yakından takip eden kişiler bu noktada "İHA halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte İhlas Haber Ajansı (İHA) halka arz hisse kodu, fiyatı ve tüm detaylar...

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İhlas Holding bünyesinde yer alan 28 yıldır medya alanında faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdüren İhlas Haber Ajansı A.Ş. (İHA) halka arz oluyor. İHA'nın halka arzında, 1 TL nominal bedelli paylar 4,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin halka arzına ise Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek.
Medya, inşaat, sağlık, turizm, eğitim ve teknoloji sektörlerinde önemli yatırımları bulunan İhlas Holding, yeni bir halka arza imza atıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınlanan haftalık bülteninde, İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin paylarının halka arzı için yaptığı başvurusuna onay verdiğini açıkladı.

İhlas Haber Ajansı'nın halka arzı, Tera Yatırım liderliğinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 26-27 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Hisseler 4,60 TL sabit fiyattan satılacak
İHA'nın halka arzında, Şirketin sermayesi 42 milyon TL'den 64 milyon TL'ye yükselecek ve 1 TL nominal bedelli paylar 4,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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İhlas Haber Ajansı (İHA) halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek? İHA halka arz oluyor!
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