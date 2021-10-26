Kartal pençelerini çıkardı

35’te Cicaldau perdeyi açtı, 4 dakika sonra Larin dengeyi bulup 64’te Kartal’ı öne geçirdi. 81’de Mostafa Mohamed penaltıyı kaçırınca Dolmabahçe, taraftarın zafer şarkılarıyla inledi
BEŞİKTAŞ BU SEZON EVİNDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ 6 MAÇA ÇIKARDI Bir tarafta son maçlarında kötü sonuçlar alıp galibiyete ihtiyacı olan Beşiktaş, diğer yanda ise lig ve Avrupa'da kazanan bir G.Saray vardı. Beşiktaş, 3 puana daha fazla ihtiyacı olduğunu maçın başından sonuna kadar hissettirdi. Sarıkırmızılılar dengeli oyunla başlarken, Kartal erken gol arayışındaydı. İlk 20 dakika rakibini boğan Beşiktaş, sonuca gidemedi. Cicaldau'nun golü Vodafone Park'ta soğuk duş etkisi yaratsa da Larin ile hızlı bir cevap geldi. 2. yarıda ise Beşiktaş,son maçında Sporting'inkendisini avladığı golün benzerinirakibinin ağlarınabıraktı. Kalan bölümde tempo ve sertlik son saniyeye kadar devam etti. Maçın en kritik anı ise Ersin Destanoğlu'nun penaltıya geçit vermemesi oldu. Gençeldiven takımını olası birbuhrandan çıkardı ve derbizaferiyle tanıştırdı.
9 YIL SONRA DUBLE
Aslan'ın ağlarına iki gol gönderip takımını zafere götüren Cyle Larin, 9 yıl sonra G.Saray'a 2 gol atan Beşiktaşlı oldu. Daha önce Ağustos 2012'de Holosko, sarı-kırmızılıları iki kez avlamıştı.
BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORUM
Larin, savaşarak kazandıklarını söyledi. Sona erecek olan sözleşmesine de değinen Kanadalı oyuncu, "Önemli bir derbiydi. Geçen sezon da savaştık ve böyle şampiyon olunur. Ben Beşiktaş'ı ve İstanbul'u seviyorum. Umarım kalırım. Sözleşmemle ilgili neler olacağını göreceğiz" dedi. Maç sonu ise "Arka direk benden sorulur" mesajı ile gollerini paylaştı.
SAVUNMA COŞTU BİR KERE!
Beşiktaş'ın iki golünde de savunmacıların katkısı büyüktü. İlk golde sol bek Umut Meraş'ın ortasında Kartal beraberliği buldu. Larin'le gelen ikinci golde ise bu kez asistin sahibi savunmada başarılı oyunu ile dikkat çeken Necip Uysal oldu.
'FATİH HOCA AVRUPA HAKKINDA BİLGİ VERDİ'
Maç öncesinde Sergen Yalçın, Fatih Terim'in yanına giderek kulübede bir süre sohbet etti. Yalçın bu konuşmayı, "Fatih hoca çok saygı duyduğum bir insan. Türkiye'nin en başarılısı... Maçı ve Avrupa'daki durumları konuştuk, oyunla ilgili bize bazı bilgiler verdi" sözleriyle anlattı.