Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kredi faiz oranları düştü mü, en düşük faizli kredi hangisi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranlarını indirdi! İşte güncel liste...
Giriş Tarihi: 26.10.2021 18:40

Kredi faiz oranları düştü mü, en düşük faizli kredi hangisi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranlarını indirdi! İşte güncel liste...

Kredi faiz oranları düştü mü, en düşük faizli kredi hangisi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranlarını indirdi! İşte güncel liste...

Bankaların kredi faiz oranları üzerinde yaptığı indirim sonrasında acil nakit ihtiyacı olan ve konut alma hayali kuran binlerce vatandaş detayları araştırmaya başladı. Bilindiği üzere gelen son dakika açıklamasında Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesiyle beraber kamu bankalarından Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank da konut kredilerinde faizleri düşürmüştü. Vatandaşlar “Kredi faiz oranları düştü mü, hesaplama nasıl yapılır, en düşük faizli kredi hangisi?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredi faiz oranları listesi ve hesaplama ekranı...

Kredi faiz oranları için geri sayım başladı. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası geçtiğimiz gün gelen açıklamasında faizlerde indirim yaptığını duyurmuş ve müjdeyi vermişti. Hal böyleyken "Kredi faiz oranları düştü mü, hesaplama nasıl yapılır, en düşük faizli kredi hangisi?" soruları son günlerde gündemdeki yerini aldı. Öte yandan bankaların bu kampanyalarına başvuruda bulunmak isteyenler Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredi faiz oranları listesini inceliyor. İşte banka banka son durum ve detaylar...

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

ORTAK FAİZ AÇIKLAMASI: 200 BAZ PUANA KADAR DEĞİŞEN İNDİRİM YAPILDI

Kamu Bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi.

22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldı.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

1 MİLYON LİRANIN ALTINDA 1,29 FAİZ ORANI UYGULANACAK

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda %1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise %1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacak.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29'a geriledi.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

VakıfBank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

Kamu bankalarından gelen faiz indirimi sonrası gözler özel bankalara çevrildi. İşte mevcut durumda özel bankaların konut kredisi faiz oranları:

İŞ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,38

TEB BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,58

GARANTİ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,52

ICBC Turkey

Konut kredisi faiz oranı: 1,89

AKBANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,39

HSBC

Konut kredisi faiz oranı: 1,74

ING BANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,52

ALTERNATİF BANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,69

QNB FİNANSBANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,48

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Kredi faiz oranları düştü mü, en düşük faizli kredi hangisi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranlarını indirdi! İşte güncel liste...
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