Kredi faiz oranları için geri sayım başladı. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası geçtiğimiz gün gelen açıklamasında faizlerde indirim yaptığını duyurmuş ve müjdeyi vermişti. Hal böyleyken "Kredi faiz oranları düştü mü, hesaplama nasıl yapılır, en düşük faizli kredi hangisi?" soruları son günlerde gündemdeki yerini aldı. Öte yandan bankaların bu kampanyalarına başvuruda bulunmak isteyenler Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredi faiz oranları listesini inceliyor. İşte banka banka son durum ve detaylar...
ORTAK FAİZ AÇIKLAMASI: 200 BAZ PUANA KADAR DEĞİŞEN İNDİRİM YAPILDI
Kamu Bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi.
22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldı.
1 MİLYON LİRANIN ALTINDA 1,29 FAİZ ORANI UYGULANACAK
Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda %1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise %1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacak.
HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29'a geriledi.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
VakıfBank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.
Kamu bankalarından gelen faiz indirimi sonrası gözler özel bankalara çevrildi. İşte mevcut durumda özel bankaların konut kredisi faiz oranları:
İŞ BANKASI
Konut kredisi faiz oranı: 1,38
TEB BANKASI
Konut kredisi faiz oranı: 1,58
GARANTİ BANKASI
Konut kredisi faiz oranı: 1,52
ICBC Turkey
Konut kredisi faiz oranı: 1,89
AKBANK
Konut kredisi faiz oranı: 1,39
HSBC
Konut kredisi faiz oranı: 1,74
ING BANK
Konut kredisi faiz oranı: 1,52
ALTERNATİF BANK
Konut kredisi faiz oranı: 1,69
QNB FİNANSBANK
Konut kredisi faiz oranı: 1,48