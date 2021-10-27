Kredi faiz oranları için geri sayım başladı. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası geçtiğimiz gün gelen açıklamasında faizlerde indirim yaptığını duyurmuş ve müjdeyi vermişti. Hal böyleyken "Kredi faiz oranları düştü mü, hesaplama nasıl yapılır, en düşük faizli kredi hangisi?" soruları son günlerde gündemdeki yerini aldı. Öte yandan bankaların bu kampanyalarına başvuruda bulunmak isteyenler Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredi faiz oranları listesini inceliyor. İşte banka banka son durum ve detaylar...