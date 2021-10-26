Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Marek Hamsik'ten şampiyonluk sözleri! 'Bence Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür...'
Giriş Tarihi: 26.10.2021 17:14 Son Güncelleme: 26.10.2021 17:27

Marek Hamsik'ten şampiyonluk sözleri! 'Bence Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür...'

Marek Hamsik’ten şampiyonluk sözleri! ’Bence Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür...’

Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'da moraller yerinde. Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hamsik, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu namağlup durumu devam ettirmek istediklerini fakat taraftarın kendilerine desteğe devam etmesi gerektiğini ifade etti. Hamsik ayrıca Uğurcan Çakır, Berat Özdemir ve Abdülkadir Ömür hakkında da konuştu.

Sezon başında büyük bir mücadele vererek Marek Hamsik'i renklerine bağlayan Trabzonspor, oynadığı 10 maçta 7 kez kazandı üç kez de berabere kaldı. 24 puanla en yakın takipçisine dört puan fark atan Trabzonspor'da takım kaptanlarından Marek Hamsik, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'LİDERLİĞİN TADINI ÇIKARIYORUZ'

'Tüm şehrin hayalinin şampiyonluk olduğunun farkındayım. Henüz 10 maç tamamlandı. Mutlaka kayıplar vereceğimiz maçlar olacak ama taraftarlardan o anlarda destek bekliyoruz. Önemli olan sezon sonunda zirvede kalabilmek. Şu an liderliğin tadını çıkarıyoruz.

Çin, çoğu kişinin son durak olarak gördüğü bir lig. Ben de orada kontratımı sonlandırdım. Şimdi buradayım ve üst düzey oynuyorum.

'TARAFTARDAN DESTEK BEKLİYORUZ'

Bu şehrin hayali şampiyonluk. Bunun farkındayım ama henüz 10 maç tamamlandı. Ligin tamamında namağlup gitmek kolay olmayacak. İşler kötü gittiğinde de taraftardan destek bekliyoruz.

'UĞURCAN ÇOK İYİ BİR KAPTAN'

Uğurcan Çakır çok iyi bir oyuncu ve harika bir kaptan. Berat'a da 'Böyle devam edersen milli takıma seçilirsin' demiştim. Seçildi ve iyi de oynadı.

HAMSİK'TEN ABDÜLKADİR'E ÖVGÜ

Abdülkadir Ömür, Türkiye'nin en büyük yeteneklerinden biri. Bunu da herkes biliyor. O bizim için büyük potansiyel, Göztepe maçında da kilit bir roldeydi.'

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber...
Son dakika Beşiktaş - Galatasaray haberleri: Derbi sonrası flaş sözler! "Sergen Yalçın dua etsin, Fatih Terim..."
SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranlarında değişikliğe gidildi! (İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank faiz oranları)
Son dakika haberler: Türkiye'de yakalanan MOSSAD ajanının ev arkadaşı konuştu!
Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 26 Ekim 2021 Salı Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
3 milyon euro teklif edilmiş! Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın mı?
Akşener'den akıllara zarar sözler: Ablam Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde 'Rabbi Yessir' görmüş
Sibel Can ve Emir Sarıgül aylar sonra birlikte görüntülendi! İşte Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün o anları!
Son dakika: Penaltı tekrarlanmalı mıydı? Erman Toroğlu Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tartışmalı pozisyonlarını yorumladı
İşçi ve işverenler dikkat! Yargıtay'dan flaş asgari ücret kararı geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Marek Hamsik'ten şampiyonluk sözleri! 'Bence Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür...'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA