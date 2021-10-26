Marek Hamsik’ten şampiyonluk sözleri! ’Bence Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür...’

'LİDERLİĞİN TADINI ÇIKARIYORUZ'
'Tüm şehrin hayalinin şampiyonluk olduğunun farkındayım. Henüz 10 maç tamamlandı. Mutlaka kayıplar vereceğimiz maçlar olacak ama taraftarlardan o anlarda destek bekliyoruz. Önemli olan sezon sonunda zirvede kalabilmek. Şu an liderliğin tadını çıkarıyoruz.
Çin, çoğu kişinin son durak olarak gördüğü bir lig. Ben de orada kontratımı sonlandırdım. Şimdi buradayım ve üst düzey oynuyorum.
'TARAFTARDAN DESTEK BEKLİYORUZ'
Bu şehrin hayali şampiyonluk. Bunun farkındayım ama henüz 10 maç tamamlandı. Ligin tamamında namağlup gitmek kolay olmayacak. İşler kötü gittiğinde de taraftardan destek bekliyoruz.
'UĞURCAN ÇOK İYİ BİR KAPTAN'
Uğurcan Çakır çok iyi bir oyuncu ve harika bir kaptan. Berat'a da 'Böyle devam edersen milli takıma seçilirsin' demiştim. Seçildi ve iyi de oynadı.
HAMSİK'TEN ABDÜLKADİR'E ÖVGÜ
Abdülkadir Ömür, Türkiye'nin en büyük yeteneklerinden biri. Bunu da herkes biliyor. O bizim için büyük potansiyel, Göztepe maçında da kilit bir roldeydi.'