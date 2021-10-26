Marek Hamsik’ten şampiyonluk sözleri! ’Bence Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür...’

'LİDERLİĞİN TADINI ÇIKARIYORUZ'

'Tüm şehrin hayalinin şampiyonluk olduğunun farkındayım. Henüz 10 maç tamamlandı. Mutlaka kayıplar vereceğimiz maçlar olacak ama taraftarlardan o anlarda destek bekliyoruz. Önemli olan sezon sonunda zirvede kalabilmek. Şu an liderliğin tadını çıkarıyoruz.

Çin, çoğu kişinin son durak olarak gördüğü bir lig. Ben de orada kontratımı sonlandırdım. Şimdi buradayım ve üst düzey oynuyorum.