Mohamed değil Alex atmalıydı!

“Mağlup olmamak için pozisyonları bulduk ama akıl almayacak kaçan goller var. Penaltıcı Alex (Cicaldau) ancak Mohamed almış. Alex’in vermemesi gerekiyordu, kibarlık yapmış!”
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mağlup olmamak için gerekli pozisyonları bulduklarını belirtip kaçan penaltı için Alex ve Mohamed'e sitem etti: "Penaltıcı bizde Alex (Cicaldau). Kendisine dedim ki 'niye geliyorsun butarafa doğru.' Mostafa almış 'Ben atacağım' demiş. Daha önce riskli bir maçta onu kazanmak için attırdık ama burada bırakması gerekiyordu Alex'e… Kritik dönemlerde penaltı atmama rekoru da bizdedir herhalde. Penaltıcının topu vermemesi gerekiyor, Alex kibarlık yapmış." Kornerden yedikleri golden önce Nelsson'a yumruk atıldığını söyleyen tecrübeli hoca, "O korner de bize gol oldu. VAR'daki Mete Kalkavan'a sorsan anlatır o 'oradanşu geldi, bu geldi' diye. Herhalde osırada yanındakiyle sohbet ediyordu.Görmemiş olabilir" yorumunu yaptı.
GİDENLER, GELENLER OLACAK
FATİH Terim, basın toplantısında ise devre arasında takıma transfer yapacaklarının altını çizip şöyle konuştu: "Transferde zaten harekethalindeyiz. Çünkü bu gidişle Allahnasip eder de bu turu geçersek, ocakayında 1-2 yere veya birkaç yere gereğiniyapacağız. Arkadaşlarımız çalışıyor şu anda. Ocak ayına kadar bazı şeyler gelişir veya olgun noktaya gelir. Çok fazla zamanımız yok. Maçlar devam ettiği için listemizin bir an evvel hazır olması lazım. Gitmeler gelmelerolacak, olmalı. Fazla süre almayangitmek isteyecektir. Biz de iyiopsiyon bulursak almak isteyeceğiz."
DOLMABAHÇE'DE SERİ BOZULMADI
GALATASARAY'I konuk ettiği son 6 Süper Lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş (5G-1B) dün de seriyi sürdürdü. Ocak 2015'ten bu yana sarı-kırmızılı ekipten iç saha mağlubiyeti almayan siyah-beyazlılar dün de sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ın lig tarihinde Galatasaray'a karşı yakaladığı daha uzun tek iç saha yenilmezlik serisi, 1997-2004 arasındaki 9 maçlık süreçti (3G-6B). Beşiktaş'a konuk olduğu son 4 Süper Lig maçını gol atamadan kaybeden Galatasaray dün yenildi ancak golünü attı.
BURAK ELMAS TRİBÜNE DÖNDÜ
PFDK tarafından verilen 45 günlük cezası sona eren Galatasaray Başkanı Burak Elmas, derbi ile tribünlere döndü. Elmas maçı Vodafone Park'ta Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte yan yana izledi. Ancak alınan sonuç genç başkanı ve yönetimini memnun etmedi.
MOHAMED İLK KEZ KAÇIRDI
BEŞIKTAŞ derbisine yedek başlayan Mohamed, 78'de Diagne'nin yerine girdi. 80'de kazanılan penaltıda topun başına geçen Mısırlı oyuncu, kalecinin sağına vurdu, köşeyi doğru tahmin eden Ersin'e takıldı. Mohamed, G.Saray'da ilk kez penaltı kaçırdı. Denizli, Kasımpaşa ve Başakşehir'i affetmemişti.
YEDLİN'DEN MESUT TEPKİSİ
G.SARAYLI Yedlin oyundan çıkmasına Fenerbahçeli Mesut Özil gibi su şişelerini tekmeleyerek tepki verdi. 78'de yerini Ömer Bayram'a bırakan oyuncu, kenara geldiğinde duyduğu memnuniyetsizliğini böyle gösterdi.