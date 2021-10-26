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Giriş Tarihi: 26.10.2021 07:31 Son Güncelleme: 26.10.2021 07:50

Son dakika Galatasaray haberleri: Derbide Fatih Terim'e tepki! Su şişelerini tekmeledi

Son dakika Galatasaray haberleri: Derbide Fatih Terim’e tepki! Su şişelerini tekmeledi

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde konuk ekibin tecrübeli oyuncusu teknik direktör Fatih Terim'in kararına sert tepki gösterdi. Oyundan alınan isim saha kenarındaki su şişelerini tekmeledi.

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova deplasmanında Kerem, Morutan ve Diagne'yi ikinci yarıda oyuna sokan Fatih Terim, 1-0'lık galibiyeti getiren hücum hattını Beşiktaş derbisinde sahaya sürdü.

Barış, Babel ve Mohamed'i kulübeye çeken Terim; Kerem, Morutan ve Diagne'ye forma verdi. Muslera'nın önünde Yedlin-Nelsson-Marcao-Van Aanholt görev yaparken, orta sahayı Taylan-Berkan-Cicaldau kontrol etti. Ancak Aslan bu kez gülemedi.

NELSSON: APTALCA GOLLER YEDİK

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, maçtan sonra yaptığı açıklamada yenilen gollere isyan ederken, takım arkadaşlarını da eleştirdi. 23 yaşındaki oyuncu şunları söyledi:

"Tabiri caizse çok aptalca goller yedik. Üçüncü bölgede gereksiz top kayıpları yaptık. Topa hakim olamadık. İlk golde köşeden gelen bir ortada kalecimiz boşa çıktı. Rakip iyi orta yaptı ve iyi koştu. Ama beni asıl üzen ve sinirlendiren duran topta gelen ortada bütün on sekiz arkaya doğru gidiyor ve ikinci direkten golü yedik. Diğer taraftan ikinci gol öncesinde Batshuayi'nin bana yaptığı bir hareket var, yüzde 100 faul."

BURAK ELMAS TRİBÜNE DÖNDÜ
PFDK tarafından verilen 45 günlük cezası sona eren Galatasaray Başkanı Burak Elmas, derbi ile tribünlere döndü. Elmas maçı Vodafone Park'ta Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte yan yana izledi. Ancak alınan sonuç genç başkanı ve yönetimini memnun etmedi.

MOHAMED İLK KEZ PENALTI KAÇIRDI
Beşiktaş derbisine yedek başlayan Mohamed, 78'de Diagne'nin yerine girdi. 80'de kazanılan penaltıda topun başına geçen Mısırlı oyuncu, kalecinin sağına vurdu, köşeyi doğru tahmin eden Ersin'e takıldı. Mohamed, G.Saray'da ilk kez penaltı kaçırdı. Denizli, Kasımpaşa ve Başakşehir'i affetmemişti.

YEDLIN'DEN MESUT TEPKİSİ!
Galatasaraylı Yedlin oyundan çıkmasına Fenerbahçeli Mesut Özil gibi su şişelerini tekmeleyerek tepki verdi. 78'de yerini Ömer Bayram'a bırakan oyuncu, kenara geldiğinde duyduğu memnuniyetsizliğini böyle gösterdi.

STEFAN KUNTZ YAKIN TAKİPTE
Bu arada Türkiye'ye gelerek önceki gün ligdeki Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı tribünden takip eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, dün de Vodafone Park'taydı.

Alman çalıştırıcı, Beşiktaş-Galatasaray derbisini TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile birlikte izledi. Kuntz, dün iki takımın sahaya çıkan yerli oyuncularının performansını yerinde gözlemledi.

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