NELSSON: APTALCA GOLLER YEDİK

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, maçtan sonra yaptığı açıklamada yenilen gollere isyan ederken, takım arkadaşlarını da eleştirdi. 23 yaşındaki oyuncu şunları söyledi:

"Tabiri caizse çok aptalca goller yedik. Üçüncü bölgede gereksiz top kayıpları yaptık. Topa hakim olamadık. İlk golde köşeden gelen bir ortada kalecimiz boşa çıktı. Rakip iyi orta yaptı ve iyi koştu. Ama beni asıl üzen ve sinirlendiren duran topta gelen ortada bütün on sekiz arkaya doğru gidiyor ve ikinci direkten golü yedik. Diğer taraftan ikinci gol öncesinde Batshuayi'nin bana yaptığı bir hareket var, yüzde 100 faul."