1000 yıllık vatanımız Anadolu'da neredeyse her günümü mücadele ile geçmiştir. Bugün de her cephede aynı mücadeleyi veriyoruz. Boş bıraktığımız ihmalkar davrandığımız, gereken tedbiri almadığımız her alanın ülkemizin istikbali için bir tehdit olarak karşımıza çıktığı gerçeğini senelerce yaşadık. Ülkemizi güçlü tutmak için canla başla mücadele ediyoruz.

Türkiye diye bir devletin, Türk milleti diye bir milletin varlığına bile tahammülü olmayanlar bugün de boş durmuyor. Kendi güvenlikleri ve refahları söz konusu olduğunda dünyayı ateşe atmaktan çekinmeyenlerin aynı hoşgörüyü göstermelerini tabii ki beklemiyoruz.

Küresel yönetim sisteminin vanasını elinde tutanlar kendi sınırları içindeki her türlü hak ve hukuku askıya almayı meşru sayarken, milyonlarca insanın ölümünü sessizce seyrediyor. Türkiye artık kendi duruşunu sergilemeye başladığında paniğe kapıldılar. Son dönemde bazı ülkelerin büyükelçileri tarafından yapılan hadsiz açıklamayı da aynı çerçevede değerlendiriyoruz. Bu açıklama ülkemizin yargısını ve egemenlik haklarını hedef almıştır. Bu tavır ülkemizde yargı teşkilatımıza yapılmış bir büyük hakarettir. Anayasamızın 138. maddesinde belirtildiği gibi Türk yargısı kimseden emir almaz. Bağımsız ve tarafsız yargımız ile yargı mensuplarımıza yönelik gereken cevabı vermek bizim görevimizdir. Viyana sözleşmesinin 41. maddesine bağlılıklarını ifade eden bu büyükelçilerin artık beyanlarında daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz.

Bizim niyetimiz asla kriz çıkarmak değil, ülkemizin egemenlik haklarını korumaktır. Ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin hassasiyetlerine saygı duymayan hiç kimsenin sıfatı ne olursa olsun bu ülkede barınamayacağını ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin bugün yaşadığı en büyük sancılardan biri de bu tür meselelerde yerli ve milli duruş sergilemeyi başaramayan kimi siyasetçi, eski bürokrat ve medyadaki güruhtur.

Türkiye gibi misyon sahibi bir ülkede hiçbir karar tesadüfen alınmaz, hiçbir eylem bilinçsiz yapılmaz. Başkbakan ve Cumhurbaşkanı olarak neredeyse 20 yıldır dünyada birlikte çalışmadığımız lider, arka planına vakıf olmadığımız hadise kalmadı. Avrupa'nın ve dünyanın en kıdemli lideri olarak başlattığımız demokrasi ve kalkınma hamlesini sonuçlandırarak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz.

Hani bir şey yapılmıyordu. Eskişehir'e git Bay Kemal bunların hepsini gör. Ülkemizde kurulu enerji gücümüzü 3 katından fazla artırdık. Çoğalan nüfusa rağmen elektrik sıkıntısı çekmeyerek bu yatırımların meyvesini toplamaya başladık. Ulaşım alt yapımıza tarihin görülmediği yatırımları yaptı. Lojistik avantajımızın meyvelerini toplamaya başladık. Yetişmiş insan kaynağımızı güçlendirdik, her alanda bunların da meyvelerini toplamaya başladık. Adam utanmadan sıkılmadan 81 vilayete ne için üiniversite kuruyorsunuz diyor. Biz 81 vilayetteki evlatlarımızı ülkemizin bir ucundan diğer ucuna gitmemesi için bunları kurduk. Ne çileler çekti bu ülkenin evlatları. Bundan niye rahatsız oluyorsun Bay Kemal. 207 Üniversite ile ilim irfan dağıtıyoruz. Dağıtmaya da devam edeceğiz. Sizin yapamadıklarınızı biz yaptık, yapıyoruz. Biz bugüne kadar sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık.