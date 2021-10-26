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Giriş Tarihi: 26.10.2021 16:58 Son Güncelleme: 26.10.2021 16:58

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu ve Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni yarın yapılacak

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu ve Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni yarın yapılacak

Turkuvaz Medya Grubu’nun amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF) ve Türkiye’nin en çok okunan spor gazetesi Fotomaç’ın gerçekleştirdiği ‘Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni’ 27 Ekim’de futbol camiasını buluşturmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni, T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşirken, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda (UFEF) Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, futbol dünyasındaki gelişmeleri anlatacak.

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF), Sabah ve Daily Sabah İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman'ın açılış konuşması ile başlayacak. 'Futbol Ekonomisinde Son Durum' özel oturumunda konuşacak Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Sabah Gazetesi köşe yazarları, Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç'in sorularını yanıtlayacak.

'Süper Lig'in Finansal Z Raporu' başlığında da, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu konuk edecek.

Süper Lig'in En İyileri ödüllerini alacak

Türkiye'nin en çok okunan spor gazetesi Fotomaç tarafından düzenlenen Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun hemen ardından, Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş'in konuşması ile başlayacak. Törende, T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu önemli açıklamalarda bulunacak.

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın konuşmasının ardından düzenlenecek 'Fotomaç Süper Lig'in En İyileri' ödül töreninde '2020-2021 Sezonu Süper Lig'in En İyileri', 'Sezonun Oscarları' ve 'Özel Ödül' olarak üç ayrı kategoride ödüller verilecek.

Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde 'Özel Ödül Kategorisinde' Turkuvaz Medya Onur Ödülü, Fotomaç Özel Ödülü, Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü, Ziraat Türkiye Kupası Onur Ödülü, Bayrağımızı Dalgalandıranlar, Özel Ödül ödülleri sahiplerine takdim edilecek.

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Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu ve Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni yarın yapılacak
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