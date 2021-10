Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 26 Ekim 2021 Salı

HER ŞEY KABULLENMEKLE BAŞLAR

Yanlış, hata… Bu sözcüklerin hayatımıza etkileri sandığımızdan çok daha fazla. Çoğu zaman kabul etmeyip karşı çıktığımız bu davranışlarımız bizleri yeni hatalar yapmaya sürükler. Oysa bir yenilgiden çıkarılacak çok davranış vardır. Hayatımız boyunca karşılaştığımız sorunlarda yol alabilmemiz, ilerleyebilmemiz için önce yenilgiyi veya yanlışları kabul etmemiz gerekir. Peki her kabulleniş bir yenilgi midir?

Bir Bakmışsın Geriye Gidiyorsun

Bilmediğiniz bir konunun içerisindeyken dahi hata yapmaktan korkar ve her şeyin mükemmel olmasını istersiniz. O tarz durumların size katacağı bir şey olmadığının farkına vardığınızda belki de çok geç kalmışsınızdır. Bir işi tamamladığınızda eğer inceleyip kendi yanlışlarınızı bulamıyorsanız, korkularınız size hükmediyordur. Yanlış yapma korkusu hayatınızın her alanında karşınıza çıkar. Hata yaptığınızı kabul etmemek, öğrenmeniz gereken konuların önüne geçer. Bu durumun hiç farkında olmazsınız. İlerlediğinizi sanırsınız fakat aslında yerinizde bile sayamaz, geri gidersiniz.

Umudunuzu Kaybederek Zaman Kaybetmeyin

Zararın neresinden dönerseniz kardır. Eğer bir mucize olması gerekiyorsa unutmayın ki; nefes aldığınız her an mucizeleri hayata geçirebilirsiniz. Nefes alıyorsak umut var demektir. Umudunuzu kaybederek, zaman kaybetmeyin. Gereksiz algıların sizi yönetmesine izin vermeyin.

Nefes Aldığımız Sürece Bir Şeyler Öğrenmeye Devam Ederiz

Hayatın doğası gereği olan "öğretiler" nefes aldığımız sürece devam eder. Her an her saniye yeni bir şeyler öğrenebiliriz. Kabullenmek de bu yüzden önemlidir. Evet yanlış yapıyoruz ve daha fazla yapacağız belki de. Ama bunu bir mazeret olarak değil, bir ders olarak görebilirsek işte o zaman ilk adımı atmış oluruz.

Teşhisi Koyun Ki Tedavinize Başlayabilin

Genel geçer kuralları hepimiz biliriz. Yazılı değildir fakat çoğu kişi tarafından kabul edilmiş olması doğru olması ile eş değer anlam kazanır. Ses çıkarmadığımız her konuda, diğer kişilerden farkımız kalmaz. Yanlışı dile getirmek kötü değildir. Hatayı düzeltmek için önce kabullenmek gerekir. Hiçbir hasta doktora gidip bende şu hastalık var demez. Hastanın tedavisine başlanması için önce teşhis konulması gerekir. İşte sizde hayatta yaptığınız hatalara teşhisi koyun. Teşhisi koyun ki tedavinize başlayabilin.

"Ben Yanlış Yaptım!" Diyebilmek;