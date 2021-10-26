Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 26 Ekim 2021 Salı

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 26 Ekim 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 26 Ekim 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "HER ŞEY KABULLENMEKLE BAŞLAR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: İş hayatından daha titiz davranmaya başlaman ile birlikte, çalışma arkadaşlarının dikkatini çekeceksin. Artan performansın onlar için de ilham kaynağı olabilir.
Boğa: İç sesini daha çok dinleyecek ve güdülerin ile hareket etmeye başlayacaksın. Patronların ile fikir ayrılığına düştüğün konuları, ikna kabiliyetin sayesinde lehine çeviriyorsun.
İkizler: İçindeki pozitif enerjiyi paylaşmak için yakın arkadaşlarınla bir araya gelmek isteyeceksin. Maddi konularda ailene destek olmak isteyebilirsin.
Yengeç: Geçmişte yaşadığın ve kapandığını düşündüğün konular tekrar açılabilir. Ama bir yolunu bulacak ve fazla etkilenmeden olayların etkisinden kurtulacaksın.
Aslan: Evde yaptığın el becerisine dayalı hobilerine ağırlık verebilirsin. Maddi açıdan geçirdiğin zor günlerin etkisinden kurtulmak için hobilerinden kazanç elde etmeyi düşüneceksin.
Başak: Çalışma arkadaşların ile uyum içinde olman işlerin yükünün hafiflemesini sağlıyor. Edindiğin tecrübeler ile alacağın kararlar ön görüşlü olmanı sağlayabilir.
Terazi: İş hayatın ile özel hayatının birbirine karışmasını istemediğin için önlemler alabilirsin. Günün sonunda yapmak istediğini yapmış olman kendini rahat hissetmeni sağlayacak.
Akrep: İş hayatında el becerilerini konuşturman gereken konular gündemine gelebilir. Uzun süredir devam eden bir ilişkin varsa, evliliğe dair atacağın ilk adımlar seni heyecanlandırabilir.
Yay: Sürekli olarak geçmişte yaptığın hatalara takılı kalmak ileriyi görmeni engelliyor. Bu yüzden yeniliklere odaklanmalı ve geleceğe dair umudunu kaybetmemelisin.
Oğlak: Geleceğin ile ilgili değişen koşulları göz önünde bulunduruyorsun. Aklındaki fikirleri bu doğrultuda yeniden gözden geçirmek isteyeceksin.
Kova: Aceleci davrandığın konularda hazırlıksız olduğunu fark edeceksin. Evli bir Kova burcuysan, eşinin ailesinde sağlık sorunları olan bir aile büyüğü hakkında sevindirici haberler alabilirsin.
Balık: Gündemini kendin belirliyorsun. Eğer yalnız yaşıyorsan, evindeki konforu arttırmak adına değişiklikler yapmak için farkında olmadan harcamalarında ipin ucunu kaçırabilirsin.
HER ŞEY KABULLENMEKLE BAŞLAR
Yanlış, hata… Bu sözcüklerin hayatımıza etkileri sandığımızdan çok daha fazla. Çoğu zaman kabul etmeyip karşı çıktığımız bu davranışlarımız bizleri yeni hatalar yapmaya sürükler. Oysa bir yenilgiden çıkarılacak çok davranış vardır. Hayatımız boyunca karşılaştığımız sorunlarda yol alabilmemiz, ilerleyebilmemiz için önce yenilgiyi veya yanlışları kabul etmemiz gerekir. Peki her kabulleniş bir yenilgi midir?
Bir Bakmışsın Geriye Gidiyorsun
Bilmediğiniz bir konunun içerisindeyken dahi hata yapmaktan korkar ve her şeyin mükemmel olmasını istersiniz. O tarz durumların size katacağı bir şey olmadığının farkına vardığınızda belki de çok geç kalmışsınızdır. Bir işi tamamladığınızda eğer inceleyip kendi yanlışlarınızı bulamıyorsanız, korkularınız size hükmediyordur. Yanlış yapma korkusu hayatınızın her alanında karşınıza çıkar. Hata yaptığınızı kabul etmemek, öğrenmeniz gereken konuların önüne geçer. Bu durumun hiç farkında olmazsınız. İlerlediğinizi sanırsınız fakat aslında yerinizde bile sayamaz, geri gidersiniz.
Umudunuzu Kaybederek Zaman Kaybetmeyin
Zararın neresinden dönerseniz kardır. Eğer bir mucize olması gerekiyorsa unutmayın ki; nefes aldığınız her an mucizeleri hayata geçirebilirsiniz. Nefes alıyorsak umut var demektir. Umudunuzu kaybederek, zaman kaybetmeyin. Gereksiz algıların sizi yönetmesine izin vermeyin.
Nefes Aldığımız Sürece Bir Şeyler Öğrenmeye Devam Ederiz
Hayatın doğası gereği olan "öğretiler" nefes aldığımız sürece devam eder. Her an her saniye yeni bir şeyler öğrenebiliriz. Kabullenmek de bu yüzden önemlidir. Evet yanlış yapıyoruz ve daha fazla yapacağız belki de. Ama bunu bir mazeret olarak değil, bir ders olarak görebilirsek işte o zaman ilk adımı atmış oluruz.
Teşhisi Koyun Ki Tedavinize Başlayabilin
Genel geçer kuralları hepimiz biliriz. Yazılı değildir fakat çoğu kişi tarafından kabul edilmiş olması doğru olması ile eş değer anlam kazanır. Ses çıkarmadığımız her konuda, diğer kişilerden farkımız kalmaz. Yanlışı dile getirmek kötü değildir. Hatayı düzeltmek için önce kabullenmek gerekir. Hiçbir hasta doktora gidip bende şu hastalık var demez. Hastanın tedavisine başlanması için önce teşhis konulması gerekir. İşte sizde hayatta yaptığınız hatalara teşhisi koyun. Teşhisi koyun ki tedavinize başlayabilin.
"Ben Yanlış Yaptım!" Diyebilmek;