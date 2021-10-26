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Giriş Tarihi: 26.10.2021 09:53 Son Güncelleme: 26.10.2021 09:53

Yasaklar geri gelir mi? 2021 Sokağa çıkma yasağı, diğer yasaklar geri gelecek mi ve yeni gelişme var mı?

Yasaklar geri gelir mi? 2021 Sokağa çıkma yasağı, diğer yasaklar geri gelecek mi ve yeni gelişme var mı?

Ekim ayının sonları itibarı ile vaka sayısındaki artış sürerken yasaklar geri gelecek mi sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği gibi, normalleşme öncesinde, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyordu. Normalleşmeye geçilmesinin ardından bu yasaklar tamamen sona erdi. Yasakların geri gelmesi ile ilgili henüz bir bilgi bulunmazken artan koronavirüs vaka sayısı sebebiyle sokağa çıkma yasağı geri gelir mi sorusu en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. İşte, yasaklar geri gelecek mi ve son durum nedir konusuyla ilgili güncel gelişmeler

Koronavirüs vaka sayısındaki artış devam ediyor. Bu noktada, yasaklar geri gelir mi konusuyla ilgili araştırmalar da yoğunluk kazandı. Herkesin bildiği gibi, normalleşmeye geçilmeden önce uygulanan süreçte, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyordu. Normalleşme sürecine geçilmesinin ardından yasaklar kademeli bir şekilde tamamen kalktı. Peki, artan vaka sayısının ardından Kasım ayında yasaklar geri gelecek mi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar geri gelir mi? İşte, son bilgiler

Yasaklar geri gelecek mi ve yeni gelişme var mı? 2021 Sokağa çıkma yasağı geri gelir mi, son durum nedir?

YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ?

Yasakların geri gelmesine ilişkin henüz bir bilgi ya da alınan karar bulunmuyor. Artan vaka sayısının bu haftaki Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında olması bekleniyor.

Yasakların geri gelmesine dair resmi bir açıklama yapıldığında haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKAN FAHRETİN KOCA DAHA ÖNCE DEMİŞTİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

Kısıtlama günlerine dönmeyi hiçbirimiz tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez.

Bu kısır döngüden kurtulmanın yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.

Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Ancak yaygın olarak aşılanmadan onları korumamız mümkün değil. Sevdiklerimizi korumamız için önce aşı olmamız şart.

Salgın yönetimi açısından aşıların etki süresi ve etkinliği son derece önemli. Elimizde tüm tedavi ve tedbirleri yönetebilecek dijital bir altyapı var.

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Yasaklar geri gelir mi? 2021 Sokağa çıkma yasağı, diğer yasaklar geri gelecek mi ve yeni gelişme var mı?
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