YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YDS sınav sonuçları açıklanma tarihi

YDS sonuçları için ÖSYM tarihi verdi. 10 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen YDS 2 sınav sonuçları Kasım ayında erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenebilecekler. İşte 2021 YDS sınav sonuçları açıklanma tarihi
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, YDS sonuçlarının açıklanacağını tarihi duyurdu. 2021 yılı takvimine göre, YDS/2 sonuçları 2 Kasım 2021 tarihinde açıklanacak.
SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler. 18 ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur.
Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
YDS'DE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2021-YDS/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u yayımlandı.
2021 -YDS/2 temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişme açıldı. Sınava giren adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.