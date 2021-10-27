Barcelona’da Ronald Koeman dönemi sona erdi!

Son dönemde Barcelona'daki performansı nedeniyle eleştiri oklarının çevrildiği Ronald Koeman, Rayo Vallecano yenilgisinin ardından takımdan gönderildi. Hem LaLiga hem de Şampiyonlar Ligi'nde üst üste gelen kötü sonuçların ardından kaçınılmaz son gerçekleşti.

Barcelona ile toplamda 67 maça çıkan Ronald Koeman, 40 galibiyet, 11 beraberlik ve 16 mağlubiyet almıştı.

Bu sezon Lionel Messi'yi de kaybeden İspanyol devi, bu sezona oldukça kötü başladı. LaLiga'nın ilk 11 haftasında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Barça'nın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusu.