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Giriş Tarihi: 27.10.2021 09:44

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS ek tercih/ yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM’de!

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS ek tercih/ yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM’de!

ÖSYM tarafından DGS ek tercih sonuçları son dakika haberi olarak duyurulacak. İlk yerleştirmelerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar boş kontenjanlara belirtilen tarihlerde başvuru yaptı. Geçen sene 5-11 Kasım tarihleri arasında alınan ek tercihler 1 hafta içinde açıklanmıştı. Ekim ayının son günlerinde ise DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Dikey Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilecek. Peki DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS ek tercih/ yerleştirme sonuçları açıklandı mı? İşte son bilgiler…

DGS ek tercih sonuçları ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. ÖSYM tarafından 15-21 Ekim arasında ek yerleştirme tercihleri alınmıştı. Şimdi ise gözler DGS yerleştirme sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. Geçen sene 1 hafta içinde açıklanmıştı. Peki DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS ek tercih/ yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS ek tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den bir açıklama yapılmadı. 2020 yılında DGS ek tercih işlemleri 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları ise 19 Kasım 2020 tarihinde erişime açılmıştı. Bu yıl ise ek tercih işlemleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşti.

Geçen yılın bilgileri göz önüne alındığında bu yılki ek tercih sonuçlarının 29 Ekim-1 Kasım arasında açıklanması bekleniyor.

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK'e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

DGS EK TERCİH/ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLUYOR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS ek tercih/ yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM’de!
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