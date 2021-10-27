Sacha Boey'den taraftara sakatlık açıklaması! "Çok çalışıyorum"

Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı genç oyuncular arasında en dikkat çeken isimlerden birisi olan Sacha Boey, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Marsilya maçında sakatlanmıştı. Beşiktaş maçıyla sahalara geri dönmesi beklenen genç oyuncu, henüz takımla birlikte çalışmalara başlamadı.
Konuyla ilgili taraftara seslenen Fransız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, "Geri dönmek için çok çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
İşte Sacha Boey'in açıklamarı...
"Sevgili taraftarlar, sizlere şu anki durumumu ve sahadaki eksikliğimi anlatmak için yazıyorum... Bildiğiniz gibi sakatlığım, takımda olmamı ve Galatasaray'ın renklerini gururla savunmamı engelliyor."
"Benim için kolay bir zaman değil ama bu durumdan da bir tecrübe ediniyorum. Mümkün olan en kısa sürede geri dönmek için her gün çok çalışıyorum. Aklımda tek bir hedef var; hepinizin önünde sahalara geri dönmek ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak."
Galatasaray forması ile 7 maça çıkan 21 yaşındaki Fransız futbolcu 1 gol kaydetti.