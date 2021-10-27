Son dakika: Dünya devleri Fatih Terim’in yıldızı Berkan Kutlu’nun peşini bırakmıyor! Borussia Dortmund’dan sonra…

Son dakika… Bu sezon Burak Elmas yönetimi ve Fatih Terim iş birliğinde takım kadrosunun yaş ortalamasını düşüren Galatasaray, yaz transfer döneminde Morutan, Cicaldau, Boey, Nelsson gibi oyuncuları kadrosuna kattı.
Yaz transfer döneminde elden çıkarılamayan Sofiane Feghouli, Ryan Babel ve Mbaye Diagne gibi isimlerin de devre arasında gönderilmesi bekleniyor.
Yaş ortalamasını oldukça düşüren Galatasaray, yeni sezona özellikle Avrupa Ligi'nde oldukça etkileyici bir başlangıç yaptı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova, Lazio ve Marsilya'nın olduğu grupta yenilgisiz ilerleyen sarı-kırmızılılar, 7 puanla lider olarak yer alıyor.
Ligde ise son olarak Beşiktaş derbisinden 2-1 mağlup ayrılan Fatih Terim ve öğrencilerinin 17 puanı bulunuyor.
BERKAN KUTLU'NUN TALİPLERİ ARTIYOR
Yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan satın alınan genç orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, bu sezon adeta Fatih Terim'in prensi oldu.
Milli takıma kadar yükselen genç oyuncu, ligde ve Avrupa'da sergilediği performansla kadronun temel taşlarından birisi oldu ve Avrupa ekiplerinin gözüne girdi.
Geçtiğimiz haftalarda Akşam Gazetesi'nde yer alan haberde Borussia Dortmund tarafından izlendiği belirtilen Berkan Kutlu için yeni bir dünya devi devreye girdi.
İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre, İtalya Serie A'da geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Inter, Berkan Kutlu için girişimlerine başladı.
Oyuncuyu takip eden Inter'de, teknik direktör Simone Inzaghi'nin Berkan Kutlu'yu takımda görmeyi çok istediği belirtildi.
Aynı haberde, Berkan Kutlu'yu izlemek için Vodafone Park'ta oynana Beşiktaş derbisinde yerini alan Inter gözlemcileri, hazırladığı raporu teknik heyete iletti.
Bu sezon toplamda 15 maçta görev alan Berkan Kutlu, 1 asist yaptı. Orta sahanın ortasında yer alan Berkan, 1317 dakika sahada kaldı.