Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA! Emekli Ocak zammı netleşiyor: 2022 Emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
Giriş Tarihi: 27.10.2021 10:53 Son Güncelleme: 27.10.2021 10:53

SON DAKİKA! Emekli Ocak zammı netleşiyor: 2022 Emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

SON DAKİKA! Emekli Ocak zammı netleşiyor: 2022 Emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Türkiye’de milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlara yapılacak zam miktarı için geri sayıma başladı. Emekli maaşlarına her yıl Ocak ve Temmuz ayında zam yapılıyor. Yapılacak zam tutarlarında ise belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor. 2022 Ocak ayında yapılacak zam miktarı için belirleyici etken ise, 2021 yılının son 6 aylık enflasyon rakamları olacak. Şu ana kadar açıklanan veriler yapılacak zam tutarı için bir fikir ortaya koydu. Peki, 2022 Emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılar;

Emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Enflasyon oranları göz önüne alınarak belirlenen memur ve emekli maaş zammı için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak son üç aylık oran kaldı. Bu oranlarda belli olduktan sonra emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam tutarı belli olacak. Peki, geride bıraktığımız 3 ayın enflasyon rakamına göre emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

İşte detaylar;

Emekli ve memur ocak zammı için ilk verileri geldi: 2022 emekli ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak?

6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak.Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 5 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. Yüzde 3'ü aşan kısım enflasyon farkını gösterecek.

EMEKLİ OCAK ZAMMI İÇİN KRİTİK VERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül'de yüzde 1.25 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 3 aylık döneminin verisi belli oldu.

Emekli ve memur ocak zammı için ilk verileri geldi: 2022 emekli ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 4.23 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.23 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3'lük zam oranı aşıldığı için fark çıktı.

Memur ve emekli ocak zam oranı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli ve memur ocak zammı hesaplama 2021!

Yüzde 5'lik Ocak artışına ilaveten 3 ayda yüzde 1.23 enflasyon farkı oluştu. Kesin oranlar için geriye 3 veri kaldı.Ekim, Kasım, Aralık enflasyonu eklenecek, 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı belli olacak.

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SON DAKİKA! Emekli Ocak zammı netleşiyor: 2022 Emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
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