Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir’den yabancı kuralı mesajı! MHK Başkanı kim olacak?

Takım harcama limitlerinin 3. sezonunu yaşıyoruz. Kulüplerimizin hemen hepsi 2019-2020'yi yüzde 30 ile tamamladı. Geçen sezon da yüzde 15'e çektik. Bunu da yaptılar. Şimdi onları inceliyoruz. Geçip geçmedikleri belli olacak.

Bu seneye mahsus olmak üzere kulüplere yüzde 25 olarak harcama limitlerini aşabilirsiniz dedik. Sadece Avrupa'da mücadele eden takımlarımızın Avrupa gelirlerinin de 3'te 2'sini limitlerini eklemesine müsaade ettik.