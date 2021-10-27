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Giriş Tarihi: 27.10.2021 13:50

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2. Ek tercih üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2. Ek tercih üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, gerekli belgeler neler soruları on binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından 14-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen YKS 2. Ek tercihleri, geçtiğimiz gün açıklandı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ise gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, tarih belli mi? YKS 2. Ek tercih üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? Detaylar haberimizde.

Türkiye'de on binlerce öğrencinin gözü, üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. ÖSYM tarafından YKS 2. Ek tercihleri geçtiğimiz gün açıklandı. 2. Ek tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, tarih belli mi? YKS 2. Ek tercih üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte detaylar;

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS 2. ek tercih sonuçları ile bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar üniversite kayıtlarını 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında, online kayıtlarını ise 26-31 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirecekler.

Peki, 2. ek tercih üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?

YKS 2. EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2. Ek tercih üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?
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