Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2. Ek tercih üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?

YKS 2. EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi



b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)



c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf



d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge