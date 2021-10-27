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Giriş Tarihi: 27.10.2021 15:06

Yarın PTT kargo açık mı? 28 Ekim Perşembe PTT kargo açık mı, çalışıyor mu?

Yarın PTT kargo açık mı? 28 Ekim Perşembe PTT kargo açık mı, çalışıyor mu?

Cumhuriyet Bayramı’nın gelmesiyle beraber PTT kargo çalışma saatleri merak ediliyor. Ülkemizde resmi tatillerden bir önceki gün bazen yarım gün sayılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesindeki 28 Ekim’de PTT kargo açık mı, çalışıyor mu sorusuna ise yanıt aranıyor. PTT ve PTT kargo resmi tatillerde çalışmıyor. Diğer kargo firmaları da resmi tatillerde kapalı oluyor. Peki Yarın PTT kargo açık mı? 28 Ekim Perşembe PTT kargo açık mı, çalışıyor mu? İşte PTT kargo çalışma saatleri 2021

Bu yıl 28 Ekim Perşembe gününe denk gelirken PTT kargo çalışma saatleri araştırılıyor. Resmi tatil günlerinde PTT, kargo, noter, banka gibi kurumlar çalışmıyor. PTT, Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, UPS gibi kargo şirketlerini kullanmak isteyenler ise Yarın PTT kargo açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Peki Yarın PTT kargo açık mı? 28 Ekim Perşembe PTT kargo açık mı, çalışıyor mu? İşte 2021 İşte PTT kargo çalışma saatleri!

YARIN PTT KARGO AÇIK MI?

28 Ekim günü yarım gün olduğu için yarın PTT kargo yarım gün çalışacak. 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri de öğlene kadar çalışacak.

28 EKİM VE 29 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?

28 Ekim'de kargo şirketleri açık olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında ise resmi tatil olması sebebiyle kargo şirketleri çalışmayacak. Yarım gün olan zamanlarda kargo firmalarına göre çalışma sistemleri değişebiliyor.

PTT 28 EKİM VE 28 EKİM'DE AÇIK MI?

PTT 'ler 28 Ekim günü yarım gün çalışacak. Öğleden önce yapılacak çalışma sonrası mesai öğle saatinde bitecek. 29 Ekim günü de PTT 'ler kapalı olacak ve işlemler 30 Ekim 2021 günü başlayacak.

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Yarın PTT kargo açık mı? 28 Ekim Perşembe PTT kargo açık mı, çalışıyor mu?
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