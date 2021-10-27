Bu yıl 28 Ekim Perşembe gününe denk gelirken PTT kargo çalışma saatleri araştırılıyor. Resmi tatil günlerinde PTT, kargo, noter, banka gibi kurumlar çalışmıyor. PTT, Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, UPS gibi kargo şirketlerini kullanmak isteyenler ise Yarın PTT kargo açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Peki Yarın PTT kargo açık mı? 28 Ekim Perşembe PTT kargo açık mı, çalışıyor mu? İşte 2021 İşte PTT kargo çalışma saatleri!
28 Ekim günü yarım gün olduğu için yarın PTT kargo yarım gün çalışacak. 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri de öğlene kadar çalışacak.
28 Ekim'de kargo şirketleri açık olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında ise resmi tatil olması sebebiyle kargo şirketleri çalışmayacak. Yarım gün olan zamanlarda kargo firmalarına göre çalışma sistemleri değişebiliyor.
PTT 'ler 28 Ekim günü yarım gün çalışacak. Öğleden önce yapılacak çalışma sonrası mesai öğle saatinde bitecek. 29 Ekim günü de PTT 'ler kapalı olacak ve işlemler 30 Ekim 2021 günü başlayacak.