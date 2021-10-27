Bu yıl 28 Ekim Perşembe gününe denk gelirken PTT kargo çalışma saatleri araştırılıyor. Resmi tatil günlerinde PTT, kargo, noter, banka gibi kurumlar çalışmıyor. PTT, Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, UPS gibi kargo şirketlerini kullanmak isteyenler ise Yarın PTT kargo açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Peki Yarın PTT kargo açık mı? 28 Ekim Perşembe PTT kargo açık mı, çalışıyor mu? İşte 2021 İşte PTT kargo çalışma saatleri!