29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun! Bu yıl Cumhuriyet'in 98.yıldönümüne özel 29 Ekim mesajları ve sözleri için araştırmalar başladı. En güzel resimler ve görseller ile Cumhuriyet Bayramı mesajlarını sevdiklerine iletmek isteyenler konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bu başlık altından; En anlamlı, Türk bayraklı, resimli, kısa ve uzun Cumhuriyet Bayramı mesajlarına ulaşabilirsiniz. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98.yıldönümüne özel kutlama mesajları!

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Benim nâçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.