Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98.yıldönümüne özel kutlama mesajları! En anlamlı, Türk bayraklı, resimli, kısa ve uzun Cumhuriyet Bayramı mesajları!
Giriş Tarihi: 28.10.2021 07:28 Son Güncelleme: 28.10.2021 07:29

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98.yıldönümüne özel kutlama mesajları! En anlamlı, Türk bayraklı, resimli, kısa ve uzun Cumhuriyet Bayramı mesajları!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98.yıldönümüne özel kutlama mesajları! En anlamlı, Türk bayraklı, resimli, kısa ve uzun Cumhuriyet Bayramı mesajları!

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilan edilmesinden bu yana 98 yıl geçti. Bu sene Cumhuriyet Bayramı’nın 98.yıldönümü kutlanıyor olacak. Milli bayramlarımız arasında yer alan 29 Ekim coşkusu sebebiyle 29 Ekim mesajları ve sözleri araştırmaları da sabah saatleri itibarıyla yapılmaya başlandı. Günün anlam ve önemine özel, resimli, kısa ve uzun Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözlerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun! Bu yıl Cumhuriyet'in 98.yıldönümüne özel 29 Ekim mesajları ve sözleri için araştırmalar başladı. En güzel resimler ve görseller ile Cumhuriyet Bayramı mesajlarını sevdiklerine iletmek isteyenler konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bu başlık altından; En anlamlı, Türk bayraklı, resimli, kısa ve uzun Cumhuriyet Bayramı mesajlarına ulaşabilirsiniz. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98.yıldönümüne özel kutlama mesajları!

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Benim nâçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

"Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır… Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir."

Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.

Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır.

Cumhuriyet, toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir Aydınlanma Devrimi'dir. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, kısacası bir mucizenin yıldönümüdür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

98 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98.yıldönümüne özel kutlama mesajları! En anlamlı, Türk bayraklı, resimli, kısa ve uzun Cumhuriyet Bayramı mesajları!
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