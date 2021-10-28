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Giriş Tarihi: 28.10.2021 08:55 Son Güncelleme: 28.10.2021 09:05

Bugün eczaneler açık mı? 28 Ekim Perşembe bugün eczaneler saat kaça kadar açık?

Bugün eczaneler açık mı? 28 Ekim Perşembe bugün eczaneler saat kaça kadar açık?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil öncesinde 28 Ekim günü eczane çalışma saatleri merak konusu oldu. İlaç ve medikal ürün ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bugün eczaneler açık mı? Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. Cumhuriyet Bayramı öncesine denk gelen günün yarım gün olması nedeniyle eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik olduğu biliniyor. Peki Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 28 Ekim Perşembe bugün eczaneler saat kaça kadar açık? İşte yanıtı

Eczane çalışma saatleri an itibariyle binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. 28 Ekim Perşembe günü kamu kurum ve kuruluşları yarım gün çalışırken eczanelerin çalışma durumu nöbet usulüne göre değişiyor. Resmi tatil olan 29 Ekim öncesi 28 Ekim'in yarım gün olması sebebiyle Bugün eczaneler açık mı? 28 Ekim Perşembe bugün eczaneler saat kaça kadar açık? İşte eczane çalışma saatleri 2021

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Bugün (28 Ekim) tüm yurtta eczaneler öğlene kadar hizmet verecek. Öğlenden sonra ise nöbet sistemi ile çalışılacak. 1 Kasım Pazartesi günü eczaneler normal çalışma saatlerine dönecek.

Aynı şekilde hastanelerin poliklinik servisleri de öğlene kadar açık olacak. Öğlenden sonra randevulu hasta kabul edilmeyecek. Acil servisler ise her zaman olduğu gibi yine açık olacak.

RESMİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI?

Eczaneler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir. Arefe günü eczaneler yarım gün olarak açıktır.

28 EKİM ECZANELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Eczaneler, hastaneler, aile hekimleri ve diğer sağlık kuruluşları 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim'de resmi tatil çalışma düzeninde olacak.

Eczaneler genel itibarıyla hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor. Bununla birlikte bazı eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik yaşanabiliyor. Kapanış saati 18:00 olan eczaneler de mevcut.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ 2021

Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.

Size en yakın nöbetçi eczaneyi aşağıdaki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Bugün eczaneler açık mı? 28 Ekim Perşembe bugün eczaneler saat kaça kadar açık?
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