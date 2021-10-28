BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Bugün (28 Ekim) tüm yurtta eczaneler öğlene kadar hizmet verecek. Öğlenden sonra ise nöbet sistemi ile çalışılacak. 1 Kasım Pazartesi günü eczaneler normal çalışma saatlerine dönecek.

Aynı şekilde hastanelerin poliklinik servisleri de öğlene kadar açık olacak. Öğlenden sonra randevulu hasta kabul edilmeyecek. Acil servisler ise her zaman olduğu gibi yine açık olacak.

RESMİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI?

Eczaneler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir. Arefe günü eczaneler yarım gün olarak açıktır.