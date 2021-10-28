Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar - sureler

Bir Cuma gününe daha sağlık, mutluluk ve huzurla erişmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayram gününde namaz ibadeti için camiye gidecek olanlar kılınış detaylarını gözden geçirmek isteyerek "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cuma namazı kılınışı ve okunacak dua - sure bilgileri şöyle;