Erol Bulut'tan Galatasaray yorumu! "Deplasman talihsizliğimizi..."

"GALATASARAY MAÇI İLE DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Ligde oynanan her maçın çok zor geçtiğini vurgulayan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray maçıyla deplasman talihsizliklerine son vermek istediklerini söyleyerek, "Önümüzdeki 3 hafta zorlu bir fikstür sürecimiz var ama bizim için sadece 3 hafta değil bütün sezon zorlu geçecek. Oynadığımız bütün maçlar bizim için zor ve önemlidir. Biz her maçımıza 3 puan almak için çıkıyoruz. Bazen istediğimiz sonucu alabiliyoruz. Özellikle evimizdeki maçlarda istediğimiz sonuçları alıyoruz ama bazen de alamıyoruz. Deplasmandaki talihsizliğimizi değiştirmek istiyoruz. İnşallah başlangıcı bu hafta oynayacağımız Galatasaray maçı ile olur. Bizim için bütün maçlar zor. Çünkü bu ligde son sıradaki takım lideri yenebiliyor, her takım her takımı yenebiliyor. O yüzden her maça bizim ve futbolcularımızın yüzde yüz çıkması gerekiyor. Alabildiğimiz kadar puanları almamız gerekiyor. Çalışmalarımızı da bunun üzerine yapıyoruz" dedi.