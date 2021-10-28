Erol Bulut'tan Galatasaray yorumu! "Deplasman talihsizliğimizi..."

"SON HAFTALARDAKİ KÖTÜ PERFORMANS BÜTÜN CAMİAYI ÜZDÜ"

Takımın son haftalardaki etkisiz performansı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bulut, "Sezona iyi başlayan ve iyi oynayan bir Gaziantep Futbol Kulübü vardı. Ama özellikle son iki haftada oynanan futbol hem beni, hem futbolcuları, hem taraftarı, hem de camiayı biraz üzdü. Çünkü bu takım daha iyisini yapabileceğini daha önce gösterdi, bu potansiyeli de var zaten. O nedenle son maçlar biraz moralimizi bozdu. Bazı ufak tefek sıkıntılarımız var. Bu sıkıntılarımızı gidermeye çalıştık. Bunun için bireysel ve grup halinde toplantılar yaptık. Bu toplantılarımız devam etmekte. İyi yoldayız, daha da iyi olmaya çalışacağız. Takım sezona yeni bir hoca ve çok sayıda transfer ile başladı. O yüzden biraz zamana ihtiyacımız var. Sonuçta burada bir hedefe gitmeye çalışıyoruz ve hedefe giden yolda da bazen iniş çıkışlar olabiliyor. Bizim hedefimiz belli, bu doğrultuda da en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hatalar ve iniş çıkışlar ister istemez olacak. Ama sonuca geldiğimiz zaman hedefimize ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.





"BİZİM A, B VE C PLANLARIMIZ VAR"

Oynadıkları sistem ile ilgili eleştirilere de yanıt veren ve takımın A, B ve C planlarının bulunduğunu aktaran Erol Bulut, "Takım olarak daha çok 5'li sistemde çalıştık. Takım da 5'li sistemde nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Ama 5'li sistemde bireysel hatalar fazla olunca sistemi değiştirmek zorunda kaldık. Sonrasında dörtlü sisteme geçtik. Dörtlü sistemde gayet iyi maçlarımız oldu. O yüzden zaman zaman 5'li sistem, zaman zaman da 4'lü sistemi oynayacağız. Bizim sadece bir A planımız yok. Takım için B planımız ve C planımız da var. Kamp döneminde ve maçlarımızda da farklı sistemleri de denedik" diye konuştu.