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Giriş Tarihi: 28.10.2021

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem: Hayallerimiz bir bir gerçeğe dönüşecek

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem: Hayallerimiz bir bir gerçeğe dönüşecek

"Kulüplerimizin ve Süper Lig'imizin gençlere yönelik stratejik projeler hayata geçirmesi gerekiyor. Ligimizin gençlerimiz tarafından izlenmesi için marka değerimizi yükseltmeliyiz" "Futbolda hedeflerimiz belli; Türk futbolunu bütün parametrelerde zirveye taşımak. El ele verip, ortak ve akıllıca hareket edip hayallerimizi gerçekleştireceğiz"

SABAH Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu & FotoMaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolun küresel anlamda pandemi sürecini en ağır şekilde geçiren branşların başında geldiğine vurgu yaptı. 2020 yılı içerisinde pandemi tedbirleri nedeniyle dünyanın en önemli, en büyük spor organizasyonlarının düzenlenemediğine dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Türkiye olarak biz de bireysel ve takım sporları branşlarının tamamını seyircisiz oynatma kararı almıştık. Maalesef ülkemizde en çok ilgi duyulan futbol branşı da seyircisiz olarak oynandı" ifadelerini kullandı.

KULÜP DEĞERLERİ YÜZDE 15 DÜŞTÜ

EKONOMİK olarak futbol kulüplerinin darbe aldığını kaydeden Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
2021 yılında Avrupa'nın en önde gelen futbol kulüplerinin toplam değeri, 2018 yılındaki seviyelerine geriledi. En önde gelen 32 Avrupa futbol kulübünün kurumsal değerlerinin 2021 yılında ilk defa yüzde 15 düştüğü kaydedildi. Bir yıl önce 32 seçkin Avrupa kulübü arasında 20 kârlı kulüp varken, bu yıl 7 kulüp kâr bilgisi yayımladı. Veriler gösteriyor ki futbol endüstrisinde küresel bir daralma var.

GENÇLERİN % 40'I İLGİLENMİYOR

YAŞANAN bu daralma sadece pandemi ile açıklanamaz. Yapılan araştırmalarda, dünyadaki bugün ve gelecekte karşılaşılabilecek en büyük sorunlardan biri, gençlerin kendilerini taraftar olarak nitelendirmiyor oluşu. Bu durum spor liglerinin izlenme oranlarını düşürüyor. Gençlerin yüzde 40'ının hayatlarında hiç spor müsabakası izlemediğine dair bir veriyle karşılaşıyoruz. Kulüplerimizin ve Süper Lig'imizin gençlere yönelik stratejik projeler hayata geçirmesi gerekiyor. Ligimizin gençler tarafından izlenmesi için marka değerimizi yükseltmeliyiz. Süper Lig'in imaj yönetimine, markalaşmaya ve tanıtıma önem verilmeli. Kulüplerimiz sportif mücadele ekseninden çıkmamalı ve spor dışı gündemlerle süreç yönetme çabalarını bir tarafa bırakmalı.

EKOSİSTEMİN PARÇASIYIZ

FUTBOLDA inancımız ve hedeflerimiz belli; Türk futbolunu bütün parametrelerde zirveye taşımak. Hepimiz, bütün paydaşlarla bir ekosistemin parçasıyız. Paydaşlarımızla, federasyonumuzla, spor kulüplerimizle, spor medyamızla, sponsor markalarla ve en büyük gücümüz olan taraftar organizasyonlarımızla birlikte, her daim el ele vererek, ortak ve akıllıca hareket edip hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz.

ÜLKEMİZDE FUTBOL PASTASININ BÜYÜKLÜĞÜ 820 MİLYON DOLAR

ULUSLARARASI Futbol Ekonomi Forumu (UFEF), SABAH ve Daily Sabah İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman'ın açılış konuşması ile başladı. Turkuvaz Medya'nın İstanbul'daki merkez binasında yapılan organizasyonda futbol endüstrisi tüm yönleri ile konuşuldu. Uzman, Koronavirüs'ün 2020 ve 2021 yıllarında futbol camiası ve futbol kulüpleri için daha önce yaşanmamış pek çok olumsuz deneyim yaşattığını dile getirip şunları söyledi: "Futbol yıllık 225 milyar dolar gelir yaratıyor. Kulüplerin tüm dünyada yarattığı gelir 24 milyar dolar. Ülkemizde futbol pastasının büyüklüğü 820 milyon dolara yükseldi. Futbolumuz, Avrupa'da ve Dünya'da futbolun gelecek elli yılına damgasını vurabilecek potansiyele sahip. 'Futbol erkek oyunu değildir' kavramını yerleştirerek, kız çocuklarının futbola teşvik edilmesi bu spor dalının, kadınların azmi ve disiplini ile önümüzdeki yıllarda çok daha fazla gelişeceği umudunu veriyor."

GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

ULUSLARARASI Futbol Ekonomi Forumu (UFEF) ve Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni, Spor Toto, Bitexen, İddaa, Turkcell, Turkish Airlines ve Ziraat Bankası, Türkiye Futbol Federasyonu, Koza Altın İşletmeleri, Pierre Cardin, U.S. Polo ASSN ve Cacharel sponsorluğunda gerçekleşti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem: Hayallerimiz bir bir gerçeğe dönüşecek
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