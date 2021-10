Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem: Hayallerimiz bir bir gerçeğe dönüşecek

SABAH Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu & FotoMaç Süper Lig 'in En İyileri Ödül Töreni'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu , futbolun küresel anlamda pandemi sürecini en ağır şekilde geçiren branşların başında geldiğine vurgu yaptı. 2020 yılı içerisinde pandemi tedbirleri nedeniyle dünyanın en önemli, en büyük spor organizasyonlarının düzenlenemediğine dikkat çeken Bakan Kasapoğlu,ifadelerini kullandı.EKONOMİK olarak futbol kulüplerinin darbe aldığını kaydeden Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:yılında Avrupa 'nın en önde gelen futbol kulüplerinin toplam değeri, 2018 yılındaki seviyelerine geriledi. En önde gelen 32 Avrupa futbol kulübünün kurumsal değerlerinin 2021 yılında ilk defa yüzde 15 düştüğü kaydedildi.bu daralma sadece pandemi ile açıklanamaz. Yapılan araştırmalarda, dünyadaki bugün ve gelecekte karşılaşılabilecek en büyük sorunlardan biri, gençlerin kendilerini taraftar olarak nitelendirmiyor oluşu.Kulüplerimizin ve Süper Lig'imizin gençlere yönelik stratejik projeler hayata geçirmesi gerekiyor. Ligimizin gençler tarafından izlenmesi için marka değerimizi yükseltmeliyiz.Kulüplerimiz sportif mücadele ekseninden çıkmamalı ve spor dışı gündemlerle süreç yönetme çabalarını bir tarafa bırakmalı.inancımız ve hedeflerimiz belli; Türk futbolunu bütün parametrelerde zirveye taşımak. Hepimiz, bütün paydaşlarla bir ekosistemin parçasıyız. Paydaşlarımızla, federasyonumuzla, spor kulüplerimizle, spor medyamızla, sponsor markalarla ve en büyük gücümüz olan taraftar organizasyonlarımızla birlikte, her daim el ele vererek, ortak ve akıllıca hareket edip hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz.ULUSLARARASI Futbol Ekonomi Forumu (UFEF),Turkuvaz Medya'nın İstanbul'daki merkez binasında yapılan organizasyonda futbol endüstrisi tüm yönleri ile konuşuldu. Uzman, Koronavirüs'ün 2020 ve 2021 yıllarında futbol camiası ve futbol kulüpleri için daha önce yaşanmamış pek çok olumsuz deneyim yaşattığını dile getirip şunları söyledi:Ülkemizde futbol pastasının büyüklüğü 820 milyon dolara yükseldi.'Futbol erkek oyunu değildir' kavramını yerleştirerek, kız çocuklarının futbola teşvik edilmesi bu spor dalının,ULUSLARARASI Futbol Ekonomi Forumu (UFEF) ve Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni, Spor Toto, Bitexen, İddaa, Turkcell, Turkish Airlines ve Ziraat Bankası, Türkiye Futbol Federasyonu, Koza Altın İşletmeleri, Pierre Cardin, U.S. Polo ASSN ve Cacharel sponsorluğunda gerçekleşti.