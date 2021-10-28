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Giriş Tarihi: 28.10.2021 13:44

Karim Hafez: Kasımpaşa maçını kazanmak için hazırlanıyoruz

AA
Karim Hafez: Kasımpaşa maçını kazanmak için hazırlanıyoruz

Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Karim Hafez, Kasımpaşa maçında sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini belirtti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

"SUMUDICA'NIN GELİŞİYLE HER ŞEY DEĞİŞTİ"
Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan savunma oyuncusu Karim Hafez, Sumudica'nın göreve gelmesiyle takımda her şeyin değiştiğini söyledi. Takım olarak Sumudica'nın anlattıklarını anlayarak, benimsediklerini belirten Hafez, "Takım iyi çalışıyor, 5 maçlık mağlubiyet serisinin ardından çıkışa geçmemiz lazımdı. Taraftar bizden bunu bekliyordu, bizim de bunu başardığımızı düşünüyorum. Böyle devam edeceğiz" diye konuştu.

"HOCAMIZ BİZİ ÇOK İYİ HAZIRLIYOR"
Takımda çok güzel bir atmosferin olduğunu dile getiren sarı-siyahlı futbolcu, "Hocamız bizi çok iyi hazırlıyor, biz de bunu kabul ediyoruz. Anlattığı şeyler çok basit ama futbolun detayları, bunu sahada iyi uyguladığımızı düşünüyoruz. Bundan sonra da galibiyet serisinin geleceğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ettiklerini aktaran Hafez, "Kasımpaşa zor günler geçiriyor olabilir ama biz de o günleri yaşadık. Biz elimizden geleni yapacağız, sadece kendi başarılarımıza odaklanıyoruz. Kasımpaşa maçını kazanmaya odaklanarak, öyle hazırlanıyoruz. Süper Lig'de hiçbir maç kolay değil ama biz zoru başaracağız" ifadelerini kullandı.

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Karim Hafez: Kasımpaşa maçını kazanmak için hazırlanıyoruz
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