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Giriş Tarihi: 28.10.2021 21:12 Son Güncelleme: 28.10.2021 21:21

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun acı günü!

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun acı günü!

Merkez Hakem Komitesi'nin yeni Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun kayınpederi Mustafa Çınar, bugün vefat etti. Çınar’ın cenazesi yarın Hayrabolu'da toprağa verilecek. TFF, Mustafa Çınar'ın vefatıyla ilgili bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun kayınpederi Mustafa Çınar, bugün vefat etti. Çınar'ın cenazesi yarın Hayrabolu'da toprağa verilecek. Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nden Yarbay rütbesiyle emekli olan Çınar hakem olarak görev yapmıştı. Çınar emekli olduktan sonra da uzun yıllar Türkiye Futbol Federasyonu'nda "Hakem İşleri Müdürü" olarak görev yapmıştı.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Hakem İşleri eski müdürü ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun kayınpederi Mustafa Çınar'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mustafa Çınar'a Allah'tan rahmet; Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun acı günü!
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