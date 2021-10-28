Paris Saint-Germain’de üst üste sakatlık kabusu! Lille maçı öncesi Messi ve Mbappe...

Messi'nin yarınki karşılaşmada forma giymesini umduğunu ifade eden Pochettino, "(Messi'yi) Mbappe'nin yokluğunda en önde oynatmak? Her oyuncunun kolektif oyunda kendi etkisi var. Kylian'ın takımda büyük önemi var. Lionel daha önde bir pozisyonda oynayabilir ancak başka imkanlar da var. Başka oyuncular da bu rolü oynayabilir. Leo her pozisyonda oynayabilir." diye konuştu.