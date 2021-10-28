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Giriş Tarihi: 28.10.2021 15:38 Son Güncelleme: 28.10.2021 15:50

Son dakika: Liverpool hezimeti sonrası Ronaldo soyunma odasında tepkisini ortaya koydu! Solskjaer'e...

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Son dakika: Liverpool hezimeti sonrası Ronaldo soyunma odasında tepkisini ortaya koydu! Solskjaer’e...

Son dakika haberleri... Premier Lig'de Manchester United'ın kendi evinde Liverpool'a 5-0 mağlup olmasının ardından United cephesinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Ronaldo'nun takım oyununa zarar verdiği eleştirileri devam ederken diğer yandan Solskajer'in de takımdan gönderileceği iddiası yer alıyor. Liverpool maçında soyunma odasında Ronaldo ile Solskjaer arasında yaşananların detayları ortaya çıktı. İşte Manchester United'ın Conte kararı...

Premier Lig'de haftanın maçında, Liverpool deplasmanda Manchester United'ı 5-0 mağlup etmiş ve tarihi bir skora imza atmıştı. Maçın adamı seçilen Mohammed Salah ise 3 gol ve 1 asistle maça damga vuran isim oldu. Maçın ardından büüyk tepkiler gören Manchester United'dan son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

RONALDO TEPKİSİN ORTAYA KOYDU!

5-0'lık hezimet sonrası Cristiano Ronaldo, Manchester United soyunma odasında maçın ardından takım arkadaşlarını moral olarak toparlamaya çalıştı.

RONALDO'DAN SOLSKJAER'E DESTEK!

Solskjaer ile sık sık gündeme gelen Ronaldo, maçın ardından soyunma odasında öne çıkarak, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e destek olduğunu gösterdi. Ronaldo, takım arkadaşlarını da uyararak Solskjaer'e destek olmalarını söylediği ifade edildi.

RONALDO'DAN TAKIM ARKADAŞLARINA UYARI

Ronaldo, takım arkadaşlarına teknik direktör Solskjaer'in taktikleri hakkında ne düşündüklerine bakılmaksızın, nihai bir menajer değişikliğine kadar takımlarını ve hocalarını bırakmamalarını tavsiye etti.

UNİTED YÖNETİMİNİN KARARI MERAK EDİLİYOR

Manchester United yönetimi ise, Cumartesi günü Tottenham'a karşı zorlu maçta Norveçli hocanın görevden alınması iddialarına aldırmadı ve Solskjaer takımın başında idmanlara çıktı.

UNİTED CONTE'YE SICAK BAKMIYOR

Kulüpteki üst düzey isimler, Pazar günkü Liverpool'un 5-0'lık yenilgisinden önce Solskjaer'i görevden almayı düşünmedi ve bazıları, Solskjaer'in yerini almaya açık olan eski Inter Milan teknik direktörü Antonio Conte'ye 'hevesli değil' olmadığı iddia etti.

"BAZI OYUNCULAR HOCAYA İNANCINI KAYBETTİ" İDDİASI

Bazı United oyuncuları Solskjaer'e olan inancını kaybetti. Daniel James'in 25 milyon sterline Leeds United'a satılmasından iki gün önce Wolves'a karşı başladığı sezonun başlangıcından bu yana seçimleri oyuncuları şaşırt durumda.

United'ın başkan yardımcısı Ed Woodward geçen ay Solskjaer'in başarısından 'hiç bu kadar emin olmamıştı' açıklamasını yaptı ve genel müdür Richard Arnold, Solskjaer'in Mart ayında 'olağanüstü bir başarı getirdiğini' söyledi. United, son dört maçında aldığı üç mağlubiyetin ardından Premier Lig'de yedinci sıraya geriledi.

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Son dakika: Liverpool hezimeti sonrası Ronaldo soyunma odasında tepkisini ortaya koydu! Solskjaer'e...
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