Eczaneler ve hastanelerin 28-29 Ekim tarihindeki çalışma durumu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde hastane ve eczanelerin çalışma durumları farklılık gösteriyor. Cumhuriyetimizin 98. Yıl dönümünde de bu işleyiş sürecek. Peki, 28 Ekim Bugün eczaneler ve hastaneler açık mı? 28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramında hastaneler tatil mi, çalışıyor mu?

28 EKİM BUGÜN HASTANELER VE ECZANELER YARIM GÜN MÜ? 29 EKİM'DE HASTANELER TATİL Mİ?

Eczaneler, hastaneler, aile hekimleri ve diğer sağlık kuruluşları 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim'de resmi tatil çalışma düzeninde olacak.