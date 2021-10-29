Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 29 Ekim mesajları - Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun, bayraklı 29 Ekim mesajları, sözleri ve görselleri!
Giriş Tarihi: 29.10.2021 07:45 Son Güncelleme: 29.10.2021 07:46

29 Ekim mesajları - Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun, bayraklı 29 Ekim mesajları, sözleri ve görselleri!

29 Ekim mesajları - Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun, bayraklı 29 Ekim mesajları, sözleri ve görselleri!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun! Cumhuriyet’in 98.yılında 29 Ekim mesajları ve sözleri araştırmaları sabah saatleri itibarıyla yapılıyor. Milli bayramlar arasında yer alan bu önemli ve anlamlı gün, yurt genelinde büyük bir coşku ile kutlanacak. Aynı zamanda bugünün coşkusunu, anlamını ve önemini sevdikleri ile paylaşmak isteyenler ise “29 Ekim mesajları ve sözleri”, “Cumhuriyet Bayramı mesajları ve görselleri” gibi araştırmalar yaparak sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunuyorlar. İşte en güzel, anlamlı, uzun ve kısa, Türk bayraklı, Atatürk görselleri ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları!

Bugün Cumhuriyet'in ilan edilmesinin üzerinden 98 yıl geçti. 98.yıldönümüne özel ise Cumhuriyet Bayramı mesajları sorgulamaları da başlamış oldu. Twitter, Instagram, WhatsApp gibi en sık kullanılan sosyal medya mecraları aracılığı ile 29 Ekim coşkusunu paylaşmak isteyenler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını sevdiklerine iletiyorlar. 1925 yılından bu yana "Milli Bayram" olarak kutlanmaya başlanan en güzel, anlamlı, kısa ve uzun, bayraklı 29 Ekim mesajları, sözleri ve görsellerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2021!

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

98 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

Cumhuriyet'e sahip çıkmanın onurunu yaşıyor, aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.

Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıl dönümü heyecanını ve gururunu yaşamaktayız.

Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

Yirmi Dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' hedefiyle manda ve himayeye karşı duran Türk Ulusunun en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin 98. yılını kutlamanın onuru, gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun...

ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz.

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