Bugün Cumhuriyet'in ilan edilmesinin üzerinden 98 yıl geçti. 98.yıldönümüne özel ise Cumhuriyet Bayramı mesajları sorgulamaları da başlamış oldu. Twitter, Instagram, WhatsApp gibi en sık kullanılan sosyal medya mecraları aracılığı ile 29 Ekim coşkusunu paylaşmak isteyenler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını sevdiklerine iletiyorlar. 1925 yılından bu yana "Milli Bayram" olarak kutlanmaya başlanan en güzel, anlamlı, kısa ve uzun, bayraklı 29 Ekim mesajları, sözleri ve görsellerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2021!

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

98 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.



Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.