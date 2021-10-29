29 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 29 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye’de corona virüsü vaka - vefat rakamları

29 Ekim koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü en güncel koronavirüs tablosu verileri merak konusu olarak "29 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden son dakika olarak araştırılmaya devam ediliyor.
Sağlık Bakanlığı son dakika 29 Ekim koronavirüs tablosu verileri henüz açıklanmadı. Bugünkü güncel Türkiye koronavirüs verileri belli olduğunda burada olacak…
VAKA SAYISI: 25 bin 528
VEFAT SAYISI: 229
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 651
VAKA SAYISI: 26 bin 896
VEFAT SAYISI: 210
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 542
VAKA SAYISI: 29 bin 643
VEFAT SAYISI: 215
İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 467
VAKA SAYISI: 27 bin 663
VEFAT SAYISI: 232
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 824
VAKA SAYISI: 24 bin 792
VEFAT SAYISI: 195
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 403