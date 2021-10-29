Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 29 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 29 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye'de corona virüsü vaka - vefat rakamları
Giriş Tarihi: 29.10.2021 17:47 Son Güncelleme: 29.10.2021 17:47

29 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 29 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye'de corona virüsü vaka - vefat rakamları

29 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 29 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye’de corona virüsü vaka - vefat rakamları

Ülkemizde ve dünyada 1 yılı aşkın süredir etkilerini gösteren covid-19 pandemisiyle ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Ülkemizde tespit edilen ilk vakadan bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan en son Türkiye koronavirüs tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıran 25 bin 528 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Öte yandan bugünkü güncel Türkiye corona virüsü vaka-vefat sayıları kamuoyu tarafından merak edilerek “29 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?” sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 29 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu yanıtları ve son dakika haberleri.

29 Ekim koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü en güncel koronavirüs tablosu verileri merak konusu olarak "29 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden son dakika olarak araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA: 29 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU VE GÜNCEL VAKA - VEFAT RAKAMLARI

Sağlık Bakanlığı son dakika 29 Ekim koronavirüs tablosu verileri henüz açıklanmadı. Bugünkü güncel Türkiye koronavirüs verileri belli olduğunda burada olacak…

28 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 528

VEFAT SAYISI: 229

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 651

27 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 896

VEFAT SAYISI: 210

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 542

26 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 643

VEFAT SAYISI: 215

İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 467

25 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 663

VEFAT SAYISI: 232

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 824

24 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 792

VEFAT SAYISI: 195

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 403

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29 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 29 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye'de corona virüsü vaka - vefat rakamları
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