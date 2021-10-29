29 Ekim şiirleri: (2,3,4 kıtalık) En güzel, kısa, uzun, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri

29 Ekim şiirleri şu an itibariyle binlerce öğrenci tarafından paylaşılıyor. Öğrenciler okulların kürsüsünde okumak isteyecekleri en güzel, kısa, anlamlı 29 Ekim şiiri araştırılıyor. Tüm yurtta büyük bir heyecanla beklenen 29 Ekim bu yıl 98. kez kutlayacağız. Sevdiklerine, en yakın dostlarına SMS, Whatsapp, Facebook üzerinden şiir göndermek isteyenler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirlerini haberimizde bulabilir. İşte en anlamlı, güzel, kısa, uzun 29 Ekim şiirleri
CUMHURİYET
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
B. Kemal ÇAĞLAR
ON BEŞ YILI KARŞILARKEN
Kim derdi yarılsın da nihayet yerin altı,
Bir anda dirilsin de şu milyonla karaltı.
Topraklaşan ellerde birer meşale yansın.
Kim der ki şu milyonla adam birden uyansın.
Kim derdi seher yıldızı doğsun da bir evden,
Kaçsın da cehennemler o bir dalma alevden,
Canlansın ışık selleri olsun da o damla
Beş devletin öldürdüğü devlet bir adamla.
Kim der ki en son rakamlar da delirsin.
On beş asır on beş yılın eb'adına girsin.
Dünyaları bir fert evet oynattı yerinden,
Sarsıldı demirler evet azmin demirinden.
Mazi yıkılıp gitti evet fesli, kafesli:
Lâkin bugünün ey granit bünyeli nesli,
Bir şey ele geçmez şerefin sade adından.
Sen arşı bırak, varsa haber ver kanadından.
Gökten ne çıkar? Gök ha büyükmüş ha değilmiş,
Sen alnını göster ne kadar yükselebilmiş.
Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir,
Tarihi kendin yazıyorsan,tarih senin eserindir.
Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden,
İnsan utanır sonra yarın kendi sesinden.
Asrın yaşamak hakkını vermez sana kimse;
Sen asrını üstünde izin varsa benimse;
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
Mithat Cemal KUNTAY
CUMHURİYET MARŞI
Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Gazimin sen en büyük yadigarısın bana
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı
Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!
Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet
Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!
YAŞASIN CUMHURİYET
En büyük gündür bugün,
Türklüğe ündür bugün,
Çakan süngüdür bugün.
Yaşasın Cumhuriyet.
Coştukça gönlüm coşar,
Taştıkça sevgim taşar,
Sevdikçe elbet yaşar,
Yaşasın Cumhuriyet.
CUMHURİYET
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
B. KEMAL ÇAĞLAR
CUMHURİYET
Kavuştuk hürriyete
Uygarca memlekete
Şanlı cumhuriyete
Yirmi Dokuz Ekim'de
Prangalar kırıldı
Yaralarım sarıldı
Cumhuriyet kuruldu
Yirmi Dokuz Ekim'de
Millete söz verildi
Türk yeniden dirildi
Her işler bitirildi
Yirmi Dokuz Ekim'de
Kendimizi kendimiz
Bizi biz yönetiriz
Doğruya yöneliriz
Yirmi Dokuz Ekim'de
Atamın emaneti
Çağdaş medeniyeti
Kurduk milli devleti
Yirmi Dokuz Ekim'de
BAYRAM YELEN
CUMHURİYET BAYRAMI
Ay-yıldızlı bayrağım,
Semaları donatmış.
Bugün bayram var diye,
Şafak erkenden atmış.
Yüksek tanklar süslemiş,
Caddeleri, yolları.
Bugün gözler ilerde,
Bugün başlar yukarı.
Akın akın insanlar,
Meydanlara koşuyor.
Bugün bayram var diye,
Bütün millet coşuyor.
Bu güzel Cumhuriyet,
Devletimin temeli.
El üstünde yaşatmak,
Hepimizin emeli.
İ. HAKKI TALAS
98 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.
İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.
Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.
Cumhuriyet'e sahip çıkmanın onurunu yaşıyor, aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.