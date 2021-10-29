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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Barcelona’dan 178 milyon TL’lik operasyon

Barcelona’dan 178 milyon TL’lik operasyon
BARCELONA'DA Ronald Koeman devri biterken göreve geçici olarak Barcelona B takımının teknik direktörü Sergi Barjuan getirildi. Koeman görevden alınmasının ardından Barcelona'dan 12 milyon Euro (133.7 milyon TL) tazminat alacak. Yeni teknik adam için ise yönetimin aklında tek isim var: Xavi... Barcelona altyapısından yetişen ve toplamda 767 maça çıkan efsane kaptan şu anda Katar Ligi'nde Al Sadd'ı çalıştırıyor. Xavi'nin 1 milyon Euro tazminatı bulunurken yönetimin, yeni teknik direktörün alacağı ücret ile birlikte bu sezon kasasından 16 milyon Euro (178.2 milyon Euro) çıkacağı iddia ediliyor.

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Barcelona’dan 178 milyon TL’lik operasyon
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