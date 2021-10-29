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Giriş Tarihi: 29.10.2021 21:20 Son Güncelleme: 29.10.2021 21:28

Beşiktaş derbisi öncesi Trabzonspor'a Edgar ve Gervinho'dan kötü haber!

Beşiktaş derbisi öncesi Trabzonspor’a Edgar ve Gervinho’dan kötü haber!

Süper Lig'in 11. haftasında lider Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı atılan penaltı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı. Bordo-mavililerde, Beşiktaş derbisi öncesi Edgar ve Gervinho'dan kötü haber geldi.

Süper Lig'in 11. haftasında lider Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında Çaykur Rizespor, 22'de Djokovic'in penaltı golüyle 1-0 öne geçerken Trabzonspor, 43'te Djaniny'nin penaltı golüyle eşitliği sağladı.

GERVINHO DEVAM EDEMEDİ!

Trabzonspor'da, karşılaşmanın 11. dakikasında sakatlanan Gervinho maça devam edemedi ve yerini Cornelius'a bıraktı.

EDGAR DERBİDE CEZALI!

Bordo-mavililerde, ayrıca 22. dakikada Çaykur Rizespor'un kazandığı penaltıda topa elle müdahale eden Edgar, sarı kart gördü ve Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 12. haftasında zirve yarışı veren iki takımın mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş'a konuk olacak.

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Beşiktaş derbisi öncesi Trabzonspor'a Edgar ve Gervinho'dan kötü haber!
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