"Bugün eczaneler açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı?" sorularının yanıtları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. İlaçlarını tedarik etmek isteyenler eczanelerin açık olup olmadığını öğrenmek isterken nöbetçi eczane listesi de merak edilmeye başlandı. Bu başlık altından; 29 Ekim eczane çalışma saatleri ile nöbetçi eczane listesine ulaşabilirsiniz.
BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? (29 EKİM)
29 Ekim 2021 Cuma günü ise tam gün yine nöbetçi eczane olacak.
NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ 2021
Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.
Size en yakın nöbetçi eczaneyi aşağıdaki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.
NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ