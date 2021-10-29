"Bugün eczaneler açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı?" sorularının yanıtları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. İlaçlarını tedarik etmek isteyenler eczanelerin açık olup olmadığını öğrenmek isterken nöbetçi eczane listesi de merak edilmeye başlandı. Bu başlık altından; 29 Ekim eczane çalışma saatleri ile nöbetçi eczane listesine ulaşabilirsiniz.