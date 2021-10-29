Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bugün eczaneler açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı?
Giriş Tarihi: 29.10.2021 08:05

Bugün eczaneler açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı?

Bugün eczaneler açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde eczane çalışma saatleri merak konusu oldu. Bu kapsamda; “Bugün eczaneler açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı?” gibi sorulara sabah saatleri itibarıyla yanıt aranmaya başlandı. İlaçların ve çeşitli medikal ürünlerin temini için ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, 29 Ekim’in resmi tatil olması nedeniyle nöbetçi eczane listesini de öğrenmek istiyor. Peki; eczaneler bugün açık mı? İşte yanıtı!

"Bugün eczaneler açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı?" sorularının yanıtları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. İlaçlarını tedarik etmek isteyenler eczanelerin açık olup olmadığını öğrenmek isterken nöbetçi eczane listesi de merak edilmeye başlandı. Bu başlık altından; 29 Ekim eczane çalışma saatleri ile nöbetçi eczane listesine ulaşabilirsiniz.

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? (29 EKİM)

29 Ekim 2021 Cuma günü ise tam gün yine nöbetçi eczane olacak.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ 2021

Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.

Size en yakın nöbetçi eczaneyi aşağıdaki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: MEB'den flaş karar! Tüm lise öğrencilerini ilgilendiriyor...
Son dakika: Mısır'dan dikkat çeken Mohamed Salah kararı! Ders kitaplarına konu olacak...
Millet İttifakı'nda tezkere çatlağı! İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'ndan CHP'ye tepki
Son dakika: Beklenen oluyor, Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...
SON DAKİKA: Emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli zammı…
WBC'de milyonların beklediği maç! Usyk'ten Fury hakkında çarpıcı sözler...
Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiriyor! Fazla mesai için bu saatler dikkate alınacak
Usta sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber...
29 Ekim mesajları ve Cumhuriyet Bayramı sözleri! Kısa, uzun, anlamlı, resimli, 29 Ekim mesajları ve Atatürk sözleri burada!
Muharrem İnce'den "Tezkereye 'Evet' demek ihanettir" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün eczaneler açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA