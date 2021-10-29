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Giriş Tarihi: 29.10.2021 07:41

Bugün kargolar açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

Bugün kargolar açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kargo çalışma saatleri merak edilen konu başlıkları arasında yerini aldı. İnternet üzerinden alışverişlerini yapan ve ürünlerini bekleyen vatandaşlar, 29 Ekim’in resmi tatil olmasından dolayı “Bugün kargolar açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?” gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. Aynı zamanda; resmi tatillerde kargo çalışma saatlerinde firmalara göre değişiklik olduğu biliniyor. Peki; bugün kargolar çalışıyor mu, açık mı kapalı mı? İşte yanıtı!

Kargo çalışma saatleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde araştırılmaya başlandı. Resmi tatil olması nedeniyle ürünlerinin bugün gelip gelmeyeceğini öğrenmek isteyenler "Bugün kargolar açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?" sorularına yanıt arıyor. Öte yandan; kargo firmaları özel günlerde çalışma saatlerinde de değişiklik yapabiliyor. Bu başlık altından; 29 Ekim 2021 kargo çalışma saatleri bilgilerine ulaşabilirsiniz.

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI? (29 EKİM)

Kargo 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle Cuma günü kapalı konumda olacaklar. Yani 29 Ekim 2021 Cuma günü kargo gönderimi, alımı ya da dağıtımı yapılmayacak.

Cumartesi günü birçok kargo şirketinin çalışması nedeniyle cumartesi günü gönderim, alım ve teslimat yapılabilecek.

29 EKİM'DE PTT AÇIK MI?

29 Ekim günü de PTT 'ler kapalı olacak ve işlemler 30 Ekim 2021 günü başlayacak.

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Bugün kargolar açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?
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