Kargo çalışma saatleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde araştırılmaya başlandı. Resmi tatil olması nedeniyle ürünlerinin bugün gelip gelmeyeceğini öğrenmek isteyenler "Bugün kargolar açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?" sorularına yanıt arıyor. Öte yandan; kargo firmaları özel günlerde çalışma saatlerinde de değişiklik yapabiliyor. Bu başlık altından; 29 Ekim 2021 kargo çalışma saatleri bilgilerine ulaşabilirsiniz.
BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI? (29 EKİM)
Kargo 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle Cuma günü kapalı konumda olacaklar. Yani 29 Ekim 2021 Cuma günü kargo gönderimi, alımı ya da dağıtımı yapılmayacak.
Cumartesi günü birçok kargo şirketinin çalışması nedeniyle cumartesi günü gönderim, alım ve teslimat yapılabilecek.
29 EKİM'DE PTT AÇIK MI?
29 Ekim günü de PTT 'ler kapalı olacak ve işlemler 30 Ekim 2021 günü başlayacak.