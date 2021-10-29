Kargo çalışma saatleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde araştırılmaya başlandı. Resmi tatil olması nedeniyle ürünlerinin bugün gelip gelmeyeceğini öğrenmek isteyenler "Bugün kargolar açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?" sorularına yanıt arıyor. Öte yandan; kargo firmaları özel günlerde çalışma saatlerinde de değişiklik yapabiliyor. Bu başlık altından; 29 Ekim 2021 kargo çalışma saatleri bilgilerine ulaşabilirsiniz.