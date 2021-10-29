Diyarbakır bizi bağrına bastı

Üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonluğu'na ulaşan ve FotoMaç'ın'Bayrağımızı dalgalandıranlar'özelödülünün sahibiolan Ampute Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak, SABAH Spor'a özel açıklamalar yaptı. Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olduklarını hatırlatan Çakmak, "Parolamız Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek. Arkamızda müthişbir destek hissediyoruzve bize bunuyaşatan herkese teşekkürediyoruz. Hep birliktegüçlüyüz" diye konuştu.
DÜNYA KUPASI DA GELECEK
Diyarbakır'da 19-23 Ekim'de gerçekleştirilen Ampute Türkiye Kupası'na değinen Çakmak, "Diyarbakır'afotoğraf çektirmeye gitmedik.Geleceğin teminatı olangençlere, önlerine çıkabilecekherhangi bir engel olmadığınıgöstermek istedik. Oradaki gençlerimizin maçlarımızı izlemeleri mükemmel bir faaliyet. Bizi bağrına basan Diyarbakırhalkına, Diyarbakır Valisi ve Gençlik Spor İl Müdürümüzün öz verili katkılarına teşekkür ederim. Bu destek olduktan sonra dünya kupası da ülkemize gelecektir" ifadelerini kullandı. Takım kaptanı Şeyhmus Erdinç ise "Biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizlerin bizimle beraber olmasıyla başarılarımıza başarı katacağız" dedi.