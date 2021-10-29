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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Diyarbakır bizi bağrına bastı

TUNCAY KURTULUŞ TUNCAY KURTULUŞ
Diyarbakır bizi bağrına bastı
Üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonluğu'na ulaşan ve FotoMaç'ın 'Bayrağımızı dalgalandıranlar' özel ödülünün sahibi olan Ampute Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak, SABAH Spor'a özel açıklamalar yaptı. Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olduklarını hatırlatan Çakmak, "Parolamız Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek. Arkamızda müthiş bir destek hissediyoruz ve bize bunu yaşatan herkese teşekkür ediyoruz. Hep birlikte güçlüyüz" diye konuştu.

DÜNYA KUPASI DA GELECEK
Diyarbakır'da 19-23 Ekim'de gerçekleştirilen Ampute Türkiye Kupası'na değinen Çakmak, "Diyarbakır'a fotoğraf çektirmeye gitmedik. Geleceğin teminatı olan gençlere, önlerine çıkabilecek herhangi bir engel olmadığını göstermek istedik. Oradaki gençlerimizin maçlarımızı izlemeleri mükemmel bir faaliyet. Bizi bağrına basan Diyarbakır halkına, Diyarbakır Valisi ve Gençlik Spor İl Müdürümüzün öz verili katkılarına teşekkür ederim. Bu destek olduktan sonra dünya kupası da ülkemize gelecektir" ifadelerini kullandı. Takım kaptanı Şeyhmus Erdinç ise "Biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizlerin bizimle beraber olmasıyla başarılarımıza başarı katacağız" dedi.

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Diyarbakır bizi bağrına bastı
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