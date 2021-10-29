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Giriş Tarihi: 30.10.2021 01:26 Son Güncelleme: 30.10.2021 01:26

Gervinho kimdir? Trabzosnporlu futbolcu Gervinho nereli, kaç yaşında?

Gervinho kimdir? Trabzosnporlu futbolcu Gervinho nereli, kaç yaşında?

Süper Lig’in 11. Haftasında Trabzonspor’un Çaykur Rizespor’la oynadığı mücadelede sakatlanarak oyun dışı kalan ve çapraz bağlarının kopması sebebiyle sezonu kapattığı açıklanan Gervinho2ya ilişkin detaylar merak konusu olarak “Gervinho kimdir, nereli, kaç yaşında?” şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Gervinho kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Trabzonsporlu futbolcu Gervinho'nun Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak sezonu kapatması sonrasında oyuncuya ilişkin bilgiler merak konusu olarak Gervinho kimdir, nereli, kaç yaşında? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalar yapılmaya devam ediliyor.

GERVİNHO KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Gervais Yao Kouassi ya da lakabıyla Gervinho (d. 27 Mayıs 1987, Anyama) Fildişi Sahilli futbolcudur. Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir.

KULÜP KARİYERİ

Gervinho futbola 1998'de ASEJ Abidjan'da başladı. Burada 4 sene oynadıktan sonra 2002'de Toumodi'ye gitti. Burada da 2 sene oynadıktan sonra KSK Beveren'e gitti ve burada parladı. KSK Beveren'de 66 maçta 14 gol attı ve ardından büyük bir yükseliş kaydederek Le Mans'a transfer oldu. Le Mans'da 59 maça çıktı ve 9 gol attı. 2009 yılında ise 8 milyon euro karşılığında Lille'e transfer oldu. Lille OSC'deki ilk sezonunda ligde 13 gol olmak üzere 41 maçta 18 gol attı. 2010-11 sezonunda ise ligde 15 gol olmak üzere 50 maçta 18 gol attı ve takımının hem Ligue 1 hem de Coupe de France'ı kazanmasında oldukça önemli rol oynadı. Gervinho 2013'te Roma'ya transfer olmuştur.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Gervinho, 2008 Yaz Olimpiyatları'nda kaptan olarak görev aldı. Kaptan olarak seçilmesinin nedeni ise Gervinho'nun olimpiyat elemelerinde Mali karşısında 2 gol kaydetmesi ve maçın 3-1 bitmesidir. Bu sayede Gervinho ününü artırmıştır. Ayrıca Olimpiyatlar'da Fildişi Sahili'nin Sırbistan'ı 4-2 yendiği maçta da 2 gol atarak takımının 3 puan almasını sağlamıştır.

KAYNAK: Vikipedia

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Gervinho kimdir? Trabzosnporlu futbolcu Gervinho nereli, kaç yaşında?
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