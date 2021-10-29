Guardiola Barcelona’nın başında Xavi’yi görmek istiyor!

Futbolculuğu döneminde yıllarca kaptanlığını yaptığı Barcelona'yı 2008-2012 yılları arasında çalıştıran Guardiola, bu süreçte ikişer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve İspanya Kral Kupası, üçer kez lig ve İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Futbola Barcelona altyapısında başlayan ve 1998-2015 yılları arasında 17 yıl Katalan ekibinde forma giyen Xavi ise kariyerini El-Saad'da sürdürmüş ve 2019'da aynı takımda teknik direktörlük görevine getirilmişti.