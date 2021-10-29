Aynı şekilde Diagne ve Mohamed'in gitmesi için de bir çok yol denendi. Ortada böyle bir durum varken şimdi 'O çok attı, bu az attıya' bakmaktan öte nerede kim yanlış yaptı düşünmek lazım? Ve Mohamed-Diagne'ye sıkı sıkı sarılmalı! G.Saray'ın elindeki kadar hiçbir takımda bu kadar golcü yok!