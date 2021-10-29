Galatasaray'ın 3 milyon Euro tazminat ödeyerek gönderdiği Radamel Falcao, İspanya'da küllerinden doğdu.
Rayo Vallecano 19 yıldır yenemediği Barcelona'yı Falcao'nun golüyle 1-0 mağlup ederken, Barça'nın hocası Koeman'ın görevine son verildi.
Florya'da sezon başı hazırlıklarında iyi çalışan Kolombiyalı golcü, sakatlık problemi yaşamadığı La Liga'da 6 maçta 4 gole ulaştı.
Avrupa'daki transferin son günü Falcao'yu gönderen G.Saray, yola Diagne ve Mohamed ile devam etti.
Ligde 10 hafta sonunda zirvenin 7 puan gerisine düşen sarı-kırmızılı takımda Mısırlı forvet 9 maçta 3, Diagne ise 8 maçta 1 gol atabildi.
Mostafa Mohamed - Mbaye Diagne ikilisinin Türkiye'deki toplamı, İspanya'daki Radamel Falcao'ya eşit.
İkisinden de memnun olmayan Fatih Terim Gaziantep FK maçında ileri uçta Halil Dervişoğlu'na görev verecek.
SORU: Galatasaray'ın forvet hattı yetersiz mi? Falcao aranıyor mu?
LEVENT TÜZEMEN - GALASARAY YÖNETİMİ İYİ BİR GOLCÜ ALMALI
Falcao, Avrupa futbolu vitrinine İspanya'da çıktı. Atletico Madrid'deki golleri ile şöhret oldu. Türkiye'de kaybettiği golcülük anlayışını döndüğü kürkçü dükkanında yeniden yakaladı. Demek ki Falcao için huzurlu ortam sadece İspanya'da varmış.
Galatasaray, maalesef 3 golcüsünden bir golcü kıvamında faydalanamıyor. Diagne fizik olarak bitik, Halil ve Mohamed'de de vuruş becerisi konusunda ciddi sıkıntı var. Bence G.Saray yönetimi ligin ikinci yarısı için bu üç golcünün performansına bakarak iyi bir golcü almanın arayışı içinde olmalıdır.
BÜLENT TİMURLENK - BECERİ PROBLEMİ YOK
Eldeki 3 santrforun beceri problemi yok. Konu onların ne kadar beslendiği ile alakalı. Taylan-Berkan'ın savunmada yaptıklarıyla yolun ancak yarısına kadar gidebilirsiniz. İki kanat oyuncusunun yanı sıra orta sahadan santrforlar yeterli gol pasını almadığı sürece bu sıkıntı sürer.
İyi bir 6 numara bulup Taylan ile Berkan'ı kulübeye çekip orta alanı yeni transfer, yeni 6 numara, Cicaldau ve Morutan'la kurup sağ kanadı Barış/Feghouli'ye teslim etmeliler. Taylan ve Berkan, kaptıkları topları 2 saniye sonra kaptıracaklarsa bu santrforlar 4 golde kalır.
MURAT ÖZBOSTAN - MOHAMED-DIAGNE'YE SIKI SIKI SARILMALI
Falcao'nun sözleşmesini medya kadar Burak Elmas yönetimi de sürekli dile getirdi.. Futbolcuyu, itibarsızlaştırdılar sistemli olarak.. Yollanması, daha doğrusu kovulması tercihti. Karara saygı duyulmalı ama eldeki futbolculardan iyi olduğu da gerçek.
Aynı şekilde Diagne ve Mohamed'in gitmesi için de bir çok yol denendi. Ortada böyle bir durum varken şimdi 'O çok attı, bu az attıya' bakmaktan öte nerede kim yanlış yaptı düşünmek lazım? Ve Mohamed-Diagne'ye sıkı sıkı sarılmalı! G.Saray'ın elindeki kadar hiçbir takımda bu kadar golcü yok!