Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! Bugün burcunuzda neler var? 29 Ekim 2021 Cuma

ENGELLER AMAÇLARI REHİN TUTAR

Hiçbir davranışı bilerek gelmeyiz dünyaya. Öğrendiğimiz ya da uyguladığımız her davranışı bir şekilde öğrenir ve ona göre uygularız. Bu süreçte çevremizde bizlere destek yerine köstek olanlar her zaman vardır ve olmaya devam da edecektir. Önemli olan tercihlerimizin arkasında durmak ve sonuçlarına katlanmaktır. Sonuçta ezbere yaşamıyoruz hayatı. Yeni maceralar karşımıza illa ki çıkacaktır. Farkında olmamız gereken ise yeni, farklı bir yol izlemenin kötü olmadığıdır. İyiyi de kötüyü de tecrübe etmeden öğrenemeyiz.

Kendimizden Uzaklaşıyoruz

Öyle bir dönemin içerisindeyiz ki istediğimiz her şeye kolayca ulaşabiliyoruz. Bu durumda ister istemez bizleri üşengeç birisi haline getiriyor. Kendi sınırlarımızı kendimiz daraltıyoruz. Yapmamız gereken her konuyu ertelerken, "daha sonra ilgilenirim" diyor ve sorumluluklarımızı göz ardı ediyoruz. Kendimizden uzaklaşıyoruz.

Başkalarının Söyledikleri Neden Bu Kadar Önemli?

Sosyal medya platformlarında yer almayan kişi sayısı oldukça azaldı. Dolayısıyla eskiden paylaşım yaptığımız içerikler artık çok daha fazla kişiye ulaşıyor. Bu durumda ister istemez bizi daha çok çekimser birisi yapıyor. El alem ne kadar diye yapmaktan çekindiğimiz her konu içimize dert oluyor. Başkalarına göre yaşamaya çalışmamız bizi biz olmaktan uzaklaştırıyor.

Mazeretlere Sığınmak Hayatın Sunduğu Kolaylıktır

Her istediğimiz her zaman olmaz. Bunu çocuk yaşımızda öğrenemesek de ilerleyen yaşlarda deneyimliyoruz. Ama ihmal ettiğimiz, atladığımız nokta var. Bir kapı kapanır, başka bir kapı açılır. Yenilgi bizleri teslim alırken, mücadelelerden kaçıyoruz. Farkında olarak veya olmayarak birçok konu karşımıza gelir. Cesaret edebilenler, engelleri de ortadan kaldıranlardır. Eğer cesaretiniz yoksa her zaman bir bahaneniz vardır. Mazeretlere sığınmak hayatın sunduğu büyük bir kolaylıktır.

Hepimiz çocukluğumuzdan itibaren hayat yolculuğunda bir maceraya çıkarız. Kimi kendi seçimlerimiz kimi başkalarının gösterdiği yolları seçer ve ona göre hareket ederiz. Seçtiğimiz yollar hayatımız boyunca değişirken, sorumlu değişmez. Sonuç her ne olursa olsun tek bir sorumlu vardır. Onu görmek için de aynaya bakmamız yeterlidir.