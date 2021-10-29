Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! Bugün burcunuzda neler var? 29 Ekim 2021 Cuma

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 29 Ekim 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 29 Ekim 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "ENGELLER AMAÇLARI REHİN TUTAR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Her ne kadar haftanın son mesai günü olsa da enerjin gözlerden kaçmayacak. Kendi işinin sahibi olan bir Koç burcuysan, yeni iş birlikleri karşına gelebilir.
Boğa: Duygularının yoğun olduğu bir güne uyanıyorsun, bu durum ikili ilişkilerinde olumsuzluklara neden olabilir. Yalnız bir Boğa burcuysan, eski sevgilin seninle iletişime geçmek isteyebilir.
İkizler: Hayattan keyif almaya ve yaptıklarından mutlu olmaya başlıyorsun. Kardeşi olan bir İkizler burcuysan, kardeşinin hayatındaki gelişmeler, seni de mutlu edebilir.
Yengeç: İşlerini erkenden bitirmen, haftanın son mesai gününde oldukça sessiz bir gün geçirmeni sağlayacak. İçselliğine yoğunlaşmak ve düşünceleri tartmak sana daha iyi gelebilir.
Aslan: Popüler, hırslı ve kendine dönük tavrın ortaya çıkabilir. Üzerini örttüğün konuların birikmesi ve bir anda sandıktan çıkması kafanı kurcalayabilir.
Başak: Geçmişte vakit ayıramadığın konulara daha iyi odaklanmaya başlıyorsun. Yoğun çalışmaların ve emeklerin meyvelerini bugünlerde almaman için hiçbir neden yok.
Terazi: Hayatına dair bazı planlar bugün gündeminden eksik olmayacak. Kendini daha fazla önemsemeye başlayacak ve bu nedenle de sağlık ve kişisel bakım konularına yoğunlaşmak isteyebilirsin.
Akrep: Kendine olan güvenini tazeliyorsun. Karmaşık olaylardan uzaklaşmak isteyip, kendine kısa süreliğine de olsa bir seyahat ayarlamak isteyebilirsin.
Yay: Geçmişte yaşadığın bazı olayları sorgulayacak ve aldığın kararların doğruluğunu bir kez daha göreceksin. Zamanını iyi değerlendirmek için yeni aktiviteler edinebilirsin.
Oğlak: Çok fazla vakit ayıramadığın hobilerin tekrar gündemine gelebilir. İş hayatının getirmiş olduğu stresi ve sıkıntıları bu sayede üzerinden atmaya başlayacaksın.
Kova: Kendine yeni biri hayat ritmi oluşturmak istiyorsun. Güven kavramı senin için önemli hale gelecek. İnsanlara karşı tutumların bu yüzden değişim gösterebilir.
Balık: İsteklerine odaklanmak ve geleceğini yeniden çizmek isteyebilirsin. İkili ilişkilerinde takındığın tavrı değiştirmen gerektiğine dair eleştirileri, enine boyuna sentezleyeceksin.
ENGELLER AMAÇLARI REHİN TUTAR
Hiçbir davranışı bilerek gelmeyiz dünyaya. Öğrendiğimiz ya da uyguladığımız her davranışı bir şekilde öğrenir ve ona göre uygularız. Bu süreçte çevremizde bizlere destek yerine köstek olanlar her zaman vardır ve olmaya devam da edecektir. Önemli olan tercihlerimizin arkasında durmak ve sonuçlarına katlanmaktır. Sonuçta ezbere yaşamıyoruz hayatı. Yeni maceralar karşımıza illa ki çıkacaktır. Farkında olmamız gereken ise yeni, farklı bir yol izlemenin kötü olmadığıdır. İyiyi de kötüyü de tecrübe etmeden öğrenemeyiz.
Kendimizden Uzaklaşıyoruz
Öyle bir dönemin içerisindeyiz ki istediğimiz her şeye kolayca ulaşabiliyoruz. Bu durumda ister istemez bizleri üşengeç birisi haline getiriyor. Kendi sınırlarımızı kendimiz daraltıyoruz. Yapmamız gereken her konuyu ertelerken, "daha sonra ilgilenirim" diyor ve sorumluluklarımızı göz ardı ediyoruz. Kendimizden uzaklaşıyoruz.
Başkalarının Söyledikleri Neden Bu Kadar Önemli?
Sosyal medya platformlarında yer almayan kişi sayısı oldukça azaldı. Dolayısıyla eskiden paylaşım yaptığımız içerikler artık çok daha fazla kişiye ulaşıyor. Bu durumda ister istemez bizi daha çok çekimser birisi yapıyor. El alem ne kadar diye yapmaktan çekindiğimiz her konu içimize dert oluyor. Başkalarına göre yaşamaya çalışmamız bizi biz olmaktan uzaklaştırıyor.
Mazeretlere Sığınmak Hayatın Sunduğu Kolaylıktır
Her istediğimiz her zaman olmaz. Bunu çocuk yaşımızda öğrenemesek de ilerleyen yaşlarda deneyimliyoruz. Ama ihmal ettiğimiz, atladığımız nokta var. Bir kapı kapanır, başka bir kapı açılır. Yenilgi bizleri teslim alırken, mücadelelerden kaçıyoruz. Farkında olarak veya olmayarak birçok konu karşımıza gelir. Cesaret edebilenler, engelleri de ortadan kaldıranlardır. Eğer cesaretiniz yoksa her zaman bir bahaneniz vardır. Mazeretlere sığınmak hayatın sunduğu büyük bir kolaylıktır.
Hepimiz çocukluğumuzdan itibaren hayat yolculuğunda bir maceraya çıkarız. Kimi kendi seçimlerimiz kimi başkalarının gösterdiği yolları seçer ve ona göre hareket ederiz. Seçtiğimiz yollar hayatımız boyunca değişirken, sorumlu değişmez. Sonuç her ne olursa olsun tek bir sorumlu vardır. Onu görmek için de aynaya bakmamız yeterlidir.