Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! Bugün burcunuzda neler var? 29 Ekim 2021 Cuma

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 29 Ekim 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 29 Ekim 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "ENGELLER AMAÇLARI REHİN TUTAR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 29 EKİM 2021 CUMA

Koç: Her ne kadar haftanın son mesai günü olsa da enerjin gözlerden kaçmayacak. Kendi işinin sahibi olan bir Koç burcuysan, yeni iş birlikleri karşına gelebilir.

Boğa: Duygularının yoğun olduğu bir güne uyanıyorsun, bu durum ikili ilişkilerinde olumsuzluklara neden olabilir. Yalnız bir Boğa burcuysan, eski sevgilin seninle iletişime geçmek isteyebilir.

İkizler: Hayattan keyif almaya ve yaptıklarından mutlu olmaya başlıyorsun. Kardeşi olan bir İkizler burcuysan, kardeşinin hayatındaki gelişmeler, seni de mutlu edebilir.

Yengeç: İşlerini erkenden bitirmen, haftanın son mesai gününde oldukça sessiz bir gün geçirmeni sağlayacak. İçselliğine yoğunlaşmak ve düşünceleri tartmak sana daha iyi gelebilir.