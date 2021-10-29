Fenerbahçe haberleri... Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen forma giyen Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriqi'ten Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.
Lazio'da İtalyan Milli Takımı golcüsü İmmobile'nin performansı nedeniyle ikinci planda kalan Kosovalı forvetin de teknik direktör Sarri'nin desteğine rağmen ayrılığı kafasına koyduğu öğrenildi.
27 yaşındaki golcünün ilk tercihinin eski takımı Fenerbahçe olduğu, ailesinin de tekrar İstanbul'da yaşamayı çok istediği belirtildi.
Sarı-Lacivertlilerin devre arasında Vedat Muriqi için İtalyan kulübüne kiralama teklifinde bulunacağı gelen bilgiler arasında...
Kanarya, 2019 yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat'ı 1 sezon sonra Lazio'ya 18.5 milyon Euro bonservis bedeli ile satmıştı.
VEDAT MURIQI'İN EŞİNDEN FLAŞ PAYLAŞIM
Bu arada Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriqi de eşinin tekrardan Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair yapılan bir haberin sosyal medyadan paylaştı.
Vedat Muriç'in Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde de ilginç paylaşımlar yapan Edibe Muriç, sık sık sosyal medyada gündem oluyordu.