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Giriş Tarihi: 29.10.2021 09:39 Son Güncelleme: 29.10.2021 09:46

Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriqi'ten flaş Fenerbahçe paylaşımı

Vedat Muriqi’in eşi Edibe Muriqi’ten flaş Fenerbahçe paylaşımı

Fenerbahçe haberleri... Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen forma giyen Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriqi, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Edibe Muriqi, "Fenerbahçe'de gündem yeniden Vedat Muriqi" haberini Orhan Ölmez'in Hayallerim şarkısıyla paylaştı.

Fenerbahçe haberleri... Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen forma giyen Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriqi'ten Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Lazio'da İtalyan Milli Takımı golcüsü İmmobile'nin performansı nedeniyle ikinci planda kalan Kosovalı forvetin de teknik direktör Sarri'nin desteğine rağmen ayrılığı kafasına koyduğu öğrenildi.

27 yaşındaki golcünün ilk tercihinin eski takımı Fenerbahçe olduğu, ailesinin de tekrar İstanbul'da yaşamayı çok istediği belirtildi.

Sarı-Lacivertlilerin devre arasında Vedat Muriqi için İtalyan kulübüne kiralama teklifinde bulunacağı gelen bilgiler arasında...

Kanarya, 2019 yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat'ı 1 sezon sonra Lazio'ya 18.5 milyon Euro bonservis bedeli ile satmıştı.

VEDAT MURIQI'İN EŞİNDEN FLAŞ PAYLAŞIM

Bu arada Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriqi de eşinin tekrardan Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair yapılan bir haberin sosyal medyadan paylaştı.



Edibe Muriqi bu paylaşımı Orhan Ölmez'in "Hayallerim" şarkısıyla paylaştı.

Vedat Muriç'in Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde de ilginç paylaşımlar yapan Edibe Muriç, sık sık sosyal medyada gündem oluyordu.

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Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriqi'ten flaş Fenerbahçe paylaşımı
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