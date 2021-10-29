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Giriş Tarihi: 29.10.2021 13:48

VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirli tarihlerde öğrencilere verilen burs imkanından yararlanmak isteyenler VGM burs başvurusu için araştırmalarını sürdürüyor. Ortaöğrenim bursu için başvurular 15 Ekim tarihinde başlamış olup 30 Ekim’e kadar başvurular yapılabilecek. Henüz işlemlerini gerçekleştirmemiş olanlar ise “VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?” sorusuna yanıt ararken sonuçların açıklanmasını bekleyenler ise “VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtı için araştırma yapıyor. İşte 2021-2022 VGM burs başvuru tarihleri ve sonuçlarına yönelik bilgiler.

VGM burs başvuruları için sorgulamalar sürüyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanmasını beklerken henüz işlemlerini yapmayanlar ise "VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için ödenecek burs miktarı da kurum tarafından açıklanmıştı. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru tarihleri ve işlem bilgileri.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Giriş Ekranında "Ad", "Soyad", Doğum Tarihi", "Baba Adı", "T.C. Kimlik Numarası", "Kimlik Türü" alanları ile "Güvenlik Doğrulama" ve "Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklama Metni" alanları yer almaktadır. Bu alanları doldururken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

1- Bu alanda girilen bilgilerin tamamı BÜYÜK HARFLER ile doldurulmalıdır.

2- Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde sistem uyarı vererek, yanlış giriş yapılan alana sizi yönlendirecektir. Bu alanda en son alınan kimlik bilgileri kullanılmalıdır. Öğrenciye ait kimlik kartı varsa başvuru formunda nüfus cüzdanına ait bilgiler girilemez. Bu ekranda özellikle isim bilgisi girilen alanlarda isimden önce ya da sonra boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.

3- Doğum Tarihi alanında ggaayyyy, gg.aa.yyyy, gg/aa/yyyy olacak şekilde gün, ay ve yıl arasına herhangi bir şey yazılmadan giriş yapılabileceği gibi gün, ay, yıl arasına nokta (.) ya da eğik çizgi (/) eklenerek de giriş yapılabilir.

VGM BURS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

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VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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